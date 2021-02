Empresa aérea terá de pagar mais de R$ 20 mil por impedir embarque de criança

CB Correio Braziliense

Desembargadores da 2ª Vara Cível de Águas Claras entenderam que houve falha na prestação do serviço, pois negativa de embarque não tem respaldo legal - (crédito: Martin BERNETTI / AFP)

A 2ª Vara Cível de Águas Claras condenou a companhia Tam Linhas Aéreas por impedir o embarque internacional de uma criança. O motivo seria a falta de tradução para o inglês da autorização da viagem. A empresa deverá pagar, a cada um dos quatro integrantes da família, R$ 5 mil por danos morais e restituir o valor de R$ 2.007,88, referente às passagens.

No processo, a família informou que comprou passagens para o trajeto Brasília — Joanesburgo, na África do Sul, com escala em São Paulo. Porém, na capital paulista, tiveram o embarque impedido, por necessidade de tradução juramentada em língua inglesa da autorização do pai da criança. O aval que constava no passaporte estava apenas em português.

A família relatou que conseguiu atender à exigência e que a Tam remarcou as passagens para o dia seguinte. No entanto, a família sustenta que houve falha na prestação dos serviços contratados, pois não houve informação adequada quanto aos documentos exigidos para a viagem internacional de crianças.



A companhia aérea recorreu, argumentando que o embarque não ocorreu na data prevista por causa de irregularidades na documentação de uma das crianças. Também defendeu que não praticou ato ilícito e que houve culpa exclusiva do consumidor.

Avaliação

Ao analisar o recurso, os desembargadores da 2ª Turma Cível consideraram que houve falha na prestação do serviço, pois a negativa de embarque da passageira não tem respaldo legal. Os magistrados lembraram que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não prevê necessidade de tradução juramentada da autorização dos pais. É necessário apenas que haja firma reconhecida.

A turma destacou que a autorização estava de acordo com o previsto e que a falha na prestação causou constrangimento moral passível de indenização. "Há de se considerar que os autores estavam em viagem com duas crianças, uma delas com apenas 1 ano, o que demanda atenção e cuidados especiais em qualquer viagem, tendo a atitude da ré causado aos autores angústias desnecessárias e em momento que deveria ser de lazer", avaliaram.

"O fato ocorrido não se trata de mero aborrecimento. Logo, há de se reconhecer a responsabilidade da empresa ré em indenizar os autores pelos danos morais experimentados em decorrência dos transtornos ocorrido", determinaram os magistrados na decisão. Por unanimidade, a turma deferiu o recurso parcialmente, apenas para afastar a multa aplicada. O pedido de condenação por danos morais e materiais ficou mantido.

O Correio entrou em contato com a Tam, mas não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.