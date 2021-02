Criança morta durante fuga de assaltantes é sepultada em Taguatinga

SP Sarah Peres

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

Choros, gritos de revolta e pedidos de justiça. Assim ficou marcado o velório de Rebeca Estevam Neres, de 3 anos, vítima de um acidente de trânsito, na segunda-feira. Dois assaltantes em fuga colidiram frontalmente contra o veículo onde estava a menina, os pais dela e dois irmãos. Os suspeitos fugiram depois da batida, próximo à Morada da Serra, na BR-070. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido identificado ou preso.

Dezenas de presentes se acomodaram dentro e fora da Capela 4, do Cemitério de Taguatinga, no início da tarde de ontem. Muito emocionada, a mãe da criança, Andreza da Silva Neres, 26, recebeu apoio dos amigos. Andreza teve alta do Hospital de Base na terça-feira, depois de passar por uma cirurgia no maxilar.

O pai da vítima, Rafael Estevam do Nascimento, 27, também recebeu liberação da unidade médica. Ele sofreu diversas fraturas, inclusive, nas pernas. O jovem acompanhou o cortejo de Rebeca em um carro. Os irmãos da garota, Rafaella Sophia Estevam Neres, 6, e Heitor Estevam Neres, 4, seguem internados no Hospital de Base. O menino apresentava o quadro mais grave, com suspeita de traumatismo craniano.

Investigação

Os dois suspeitos de ocasionarem o acidente de trânsito seguem foragidos. Eles fugiram pela rodovia após assaltaram um bar em Águas Lindas de Goiás. O dono do estabelecimento e uma funcionária foram rendidos, amarrados e trancados em um cômodo do comércio. Os acusados levaram uma Nissan Frontier branca (envolvida na colisão).

Segundo a delegada Lorenna Peres, da 2ª Delegacia de Polícia de Águas Lindas, três possíveis suspeitos foram levados à unidade ontem, mas não foram reconhecidos pelas vítimas do roubo. “Por isso, continuamos em diligências externas para chegarmos até a autoria. Como a área não tem câmeras de segurança, contamos com o apoio da população. Quem tiver informações, pode denunciar anonimamente pelo 197, ou pode nos procurar na delegacia”, informa a investigadora.