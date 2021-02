Suspeito de cometer roubo com refém no Lago Sul, em 2019, é preso no Paranoá

SP Sarah Peres

À época, a dupla roubou duas retroescavadeiras e materiais de construção - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 43 anos foi preso temporariamente, na manhã desta quinta-feira (11/2), acusado de participar de um assalto com reféns em uma residência do Lago Sul. O crime ocorreu em 8 de janeiro de 2019. O suspeito foi detido por agentes da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), em casa, no Paranoá. O segundo envolvido no crime, um suspeito de 52 anos, é considerado foragido.

Delegado-chefe da 10ª DP, Wellington Barros afirma que os acusados agiram com violência ao invadir a casa no Setor de Mansões Dom Bosco (SMDB). "Eles chegaram ao local armados e amarraram as duas vítimas que estavam no imóvel, no momento do crime", relata.

Após a ação, a dupla fugiu, levando duas retroescavadeiras e materiais de construção: "Os quais foram recuperados em uma área rural do Itapoã quatro dias depois", acrescenta o investigador.

Com a localização do maquinário, os policiais civis trabalharam para identificar os envolvidos no crime. "Conseguimos restituir os objetos às vítimas e, por meio de diligências, identificamos os dois autores. Representamos (na Justiça) pelas prisões, que foram cumpridas pela manhã (desta quinta-feira, 11/2), e fizemos buscas e apreensões nas casas dos acusados", afirma Wellington Barros.

Os dois homens tinham passagens pela polícia por cometerem outros crimes. Agora, o inquérito sobre o roubo no Lago Sul será finalizado e levado à Justiça. As buscas pelo suspeito de 52 anos continuam.