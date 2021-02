Covid-19: quase 3 mil pessoas são vacinadas nesta quinta-feira, no DF

SS Samara Schwingel

DF caiu para segundo lugar no ranking que avalia a proporção de habitantes vacinados nas unidades da Federação -

Mais 2.903 pessoas receberam vacinas contra a covid-19 no Distrito Federal, nesta quinta-feira (11/2). O mais recente boletim diário divulgado pela Secretaria de Saúde (SES-DF) mostra que o total de imunizados chegou a 109.893 na capital do país, sendo que 7.427 deles receberam as duas doses.

Com estes números, o DF se tornou a segunda unidade da Federação com a maior porcentagem da população vacinada (3,5%). A capital federal fica atrás apenas do Amazonas, que aplicou os imunizantes em 4,1% dos habitantes, segundo o portal Covid-19 no Brasil.

A vacinação contra a covid-19 começou no DF em 19 de janeiro. De lá para cá, a SES-DF recebeu 162.560 unidades da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e 41,5 mil doses da Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.

Cerca de 5% do total das duas vacinas fazem parte da reserva técnica da pasta, para suprir possíveis perdas ao longo da campanha. Dessa forma, há estoque garantido para uma eventual reposição.

Regiões

A região de saúde que mais aplicou a primeira dose de imunizantes foi a Central, composta por: asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Noroeste. No total, houve mais de 40 mil aplicações.

A região que menos vacinou foi a Leste, composta por Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico e São Sebastião. Juntas, essas cidades têm 5 mil pessoas vacinadas com a primeira dose.