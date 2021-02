JM Jéssica Moura

(crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos públicas)

Os governos do Distrito Federal e de Goiás firmaram uma parceria para desenvolver ações conjuntas de combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti na capital federal e também na região do Entorno, que contempla 29 municípios goianos. Para isso, foi instituída uma Sala de Situação conjunta, com representantes dos dois governos. A norma é assinada por Ibaneis Rocha (MDB) e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).

A cooperação compreende a troca de informações entre as secretarias de saúde do DF e também de Goiás. Essa interlocução abrange dados da vigilância epidemiológica e laboratorial da dengue, zika e chikungunya. Também será acompanhado o fluxo de ocupação dos hospitais, e os exames laboratoriais serão compartilhados com os dois Laboratórios Centrais (Lacens) do DF e de Goiás.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira. O ato ainda prevê que o governo local apoie os municípios goianos com reforço de recursos humanos: uma força-tarefa, que deve contar com agentes da segurança pública, podem ser deslocados para Goiás com o intuito de atuar no combate aos focos do mosquito.

Além disso, o acordo também descreve que o DF vai fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs), assim como ferramentas e veículos para eliminar o Aedes aegypti. Outra frente é a oferta de testes biológicos para diagnóstico dos pacientes. O DF ainda deve contribuir com estratégias para tratar o lixo na região.

Nessa terça-feira (9/2), a secretaria de Saúde do DF anunciou a Campanha de Enfrentamento a Dengue e outras Arboviroses no DF em 2021. As ações se voltam sobretudo às regiões de maior incidência da dengue: Sobradinho, Planaltina, Gama e Santa Maria. Entre 3 e 23 de janeiro deste ano foram notificados no DF 419 casos prováveis de dengue e nenhuma morte.