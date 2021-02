Carro capota na BR-070 e deixa três pessoas feridas

JM Jéssica Moura

A pista chegou a ficar interditada, mas o trânsito já foi liberado - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro capotou na manhã desta sexta-feira (12/2) no km 1 da BR 070 e os três ocupantes ficaram feridos. O acidente foi em Águas Lindas (GO), mas o veículo transitava na pista no sentido de Ceilândia. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi mobilizado para o resgate das vítimas.

Com isso, a pista chegou a ser interditada nos dois sentidos, mas o fluxo já foi liberado. Duas das vítimas, um homem e uma mulher, foram transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal Bom Jesus, no Entorno.

A terceira vítima, em estado grave, foi levada pelos bombeiros ao Hospital de Base na aeronave. Enquanto isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) organiza o trânsito na região, mas o fluxo está engarrafado no sentido Águas Lindas - Ceilândia.