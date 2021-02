Morre, aos 102 anos, Zuíla Miranda, pioneira de Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Imagens cedidas ao Correio )

Morreu, nesta sexta-feira (12/2), uma pioneira de Brasília, a poeta Zuíla Miranda, aos 102 anos. Ela deixa duas filhas, a escritora e poeta Ana Miranda e a compositora e artista Marluí Miranda.



Zuíla chegou em Brasília no final de 1958 para acompanhar o marido, Raul Miranda, engenheiro convocado por Israel Pinheiro para a construção da capital federal. Zuíla participou da inauguração da cidade, em 1960.

Nascida em 17 de fevereiro de 1918, Zuíla morou com o marido e as filhas na quadra 709 da Asa Sul. Ana Miranda costuma dizer que a família vivia entre os operários. “Bem crianças, eu tinha uns 7 anos, passeávamos nos tratores, subíamos na boleia de caminhões, jogávamos dominó com eles. Bastava um caminhão parar e a criançada escalava a carroceria até o alto das areias que seriam derramadas no chão”.



Os 102 anos de dona Zuíla foram comemorados dia 17 de fevereiro do ano passado. Segundo convidados, ela estava lúcida e presente, cantou e declamou poesias.