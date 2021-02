Folia de carnaval será em casa para muitos brasilienses

CC Caroline Cintra

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

O carnaval deste ano será bastante diferente. Nada de bloquinhos de rua e aglomerações. Devido à pandemia do novo coronavírus, a folia será dentro de casa. Para não deixar a data passar em branco, mas para que seja cheia de cor, brilho e muita animação, como a celebração pede, muitos brasilienses já se organizam para fazer a festa em família ou, até mesmo, sozinhos. Difícil imaginar um carnaval assim, não é mesmo? Mas, para respeitar os protocolos de segurança contra a covid-19, a opção é se adaptar.

Como mora sozinho, em Águas Claras, o servidor público Manoel Antunes, 35 anos, já preparou as fantasias para os quatro dias de folia. Antes, ele passava o carnaval nos bloquinhos de rua do DF. Neste ano, para se resguardar, ficará em casa e decidiu não chamar ninguém. “Vou acompanhar as lives e os blocos on-line tomando minha cervejinha. Acho que não é tempo de aglomerar. Precisamos respeitar o momento. Eu trabalho no ramo da saúde, estarei de folga e quero celebrar a vida, cuidando da minha e da do próximo”, diz.

Manoel conta que no ano passado, antes do início da pandemia, ele e um grupo de amigos começaram a planejar o carnaval de 2021 em Salvador, mas a viagem foi adiada. “Estávamos muito empolgados, mas vamos deixar para o ano que vem. A vacina já está aí, gente. Dá para segurar este ano. Enquanto isso, vamos celebrar a vida e a saúde, porque tem muita gente que não tem essa oportunidade”, afirma. Embora passe o feriado prolongado sozinho, ele não dispensa as fantasias. “Tenho muitos adereços dos anos passados. É só misturar tudo que dá certo. Vai ser um momento meu. Vou aproveitar”, prevê.

O carnaval da produtora de eventos Déborah Minardi, 38, e da filha Luana Lis Domingues, 3, vai ser bastante caseiro na maior parte do feriado, com direito a filme e pipoca. A ideia é sair de casa apenas um dia, para fazer um piquenique no parque. “Geralmente vamos aos bloquinhos, principalmente os infantis, mas, como não vai ter, vamos aproveitar de outras formas”, diz. Os adereços serão os mesmos dos anos anteriores. Para a pequena, a opção é variada: ladybug, abóbora, Branca de Neve, palhacinha, entre outras.

Para Déborah, essa será uma forma de aliviar as tensões geradas pela pandemia, sem deixar de seguir as tradições. “É uma forma de trazer alento para os dias difíceis e nos preparar para um ano que esperamos voltar para a normalidade. A ida ao parque vai ser para trazer um refresco, mas sempre obedecendo às medidas de segurança. Acho que é a melhor opção”, complementa.

Nascido no Rio de Janeiro e morando na capital há 20 anos, o designer Thiago Lucas, 35, é apaixonado pelo carnaval. De uns tempos para cá, ele passou a data no DF, pulando nos bloquinhos de rua. Mais do que o feriado, a festa, para ele, é uma tradição. “Para mim, o processo se inicia antes. Vou a Taguatinga, compro tudo para a fantasia e as produzo, não consigo já comprá-la pronta. Eu amo”, declara. Neste ano, ele vai precisar se adaptar. As festas de rua serão trocadas pela casa, no Lago Norte. “Alguns blocos vão ser virtuais, ainda não sei como vai ser esse esquema, mas vou montar uma boa playlist, decorar a casa, me fantasiar e curtir. Não vou deixar de aproveitar”, conta.

Blocos

Assim como os foliões, os bloquinhos de rua também terão de se adaptar. A Praça dos Prazeres On-line vai manter a tradição do carnaval sem promover aglomerações nas ruas. A programação virtual dá continuidade às atividades artísticas, políticas e culturais desenvolvidas pelos blocos carnavalescos que se concentram na histórica praça da 201 Norte desde 2006. Para 2021, estão previstas as apresentações de 10 blocos e atrações em dois dias de evento, com transmissão pela internet e respeito a todos os protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A programação digital e gratuita incentiva os foliões a ficarem em casa e a preservar a saúde física e mental, pois a festa só faz bem para a alma, mesmo que seja a distância. “Vamos preparar as fantasias, purpurinar as máscaras e apertar o play”, celebra Juliana de Andrade, fundadora do Balaio Café e da Plataforma Praça dos Prazeres. “O carnaval é nossa missão de vida. O maior tesouro cultural e criativo de nossa gente, país, tempo e planeta. Este ano, o lema é ‘Reinventa carnaval, carnaval como respiro!’”.

Fantasia e decoração

Quem vai ficar em casa, mas ainda está sem ideia de decoração e como se fantasiar, a empresária Fabiani Christine, dona de uma papelaria personalizada em artigos para festa, diz que é hora de usar a criatividade para criar momentos divertidos para todos. “A primeira dica é apostar em itens acessíveis e que causem um efeito visual lindo e colorido. Cartolinas metalizadas, EVA com glitter, papel crepom, balões, fitas e purpurina. Uma coisa super simples e que dá um efeito incrível é fazer uma parede toda de pratinhos descartáveis”, sugere.

Na fantasia, a recomendação é usar o que se tem em casa ou adereços de outros carnavais. “Basta tirá-los do guarda-roupa e dar um upgrade neles. Recortando, colocando glitter, amarrando fitas coloridas”. Para deixar a festa em casa mais animada, a família pode acrescentar brincadeiras, como guerra de balões de água, pique-pega e adedonha. “As crianças podem formar uma banda musical, transformando as panelas em tamborins, e fazer um chocalho com garrafa pet e grãos de feijão. E, para fechar, pode ter um desfile de fantasia. A preferida ganha um prêmio”, complementa Fabiani.

Festas clandestinas

Segundo o Decreto nº 41.789, quem fomentar, induzir, instigar, ajudar ou promover qualquer evento de carnaval pode ser punido com multa de R$ 20 mil. Além disso, o código penal prevê que as pessoas que descumprirem as determinações ficam sujeitas à pena de prisão, que pode variar de um mês a um ano. Quem tiver informação sobre eventos clandestinos ou aglomerações pode entrar em contato com as equipes de fiscalização por meio da Ouvidoria (162) ou pelo 190.

Saiba onde assistir a programação de carnaval dos blocos do DF

crédito: Arquivo Pessoal

A programação de carnaval será transmitida de amanhã até terça-feira, pelo canal 12 da NET, na TV Comunitária de Brasília DF, e também pelas redes sociais do Balaio Café, da Praça dos Prazeres e dos blocos participantes.



Amanhã

Das 20h às 21h: Bloco do Bacurau

Das 21h às 22h: Martinha do Coco

Das 22h às 23h: Bora Pra Cuba

Das 23h às 24h: Bloco do Prazer



Segunda

Das 20h às 21h: Vini Selector — Ska Niemeyer

Das 21h às 22h: Bloco Celta

Das 22h às 23h: Asé Dúdú

Das 23h às 24h: Bloco é de Nanãn



Terça

Das 20h às 21h: Ventoinha de Canudo

Das 21h às 22h: Rainhas do Babado

Das 22h às 23h: Dona Imperatriz — Thabata Lorena

Das 23h às 24h: Bloco Bora Coisar



O que abre e o que fecha durante o feriado

Transporte público

Ônibus

Seguem o horário normal de fim de semana. Na segunda-feira, o horário será o mesmo de sábado, com reforço em linhas de maior demanda. Na terça-feira, a tabela será a de domingo. Na quarta-feira, a circulação de ônibus ocorrerá como nos dias úteis, com reforço de viagens entre 11h e 14h.

Metrô

Funciona hoje das 5h30 às 23h30. Amanhã, segunda e terça-feira, os trens circularão entre 7h e 19h. Na quarta-feira, o sistema vai operar das 7h às 23h.

Comércio

Lojas de rua e shoppings têm autorização para funcionar de sábado a segunda-feira e quarta-feira. Os estabelecimentos fecham na terça-feira de carnaval, quando é celebrado o Dia do Comerciário. Óticas, papelarias, livrarias, açougues e floriculturas não abrirão as portas na segunda e na terça-feira. Na Quarta-feira de Cinzas, os empresários desses segmentos estão autorizados a abrir normalmente, assim como no sábado e no domingo. Os bares, restaurantes e os mercados funcionarão normalmente durante todos os dias de carnaval.

Shoppings

Em razão da pandemia da covid-19, os shoppings devem seguir o decreto do governo local que restringe o horário de funcionamento das 10h às 22h. No domingo, a maioria começa as operações a partir das 13h.

Brasília Shopping funciona normalmente sábado, segunda e quarta-feira. No domingo, as lojas abrirão às 13h e fecharão às 19h. Na terça-feira, apenas praça de alimentação e lazer funcionará, das 12h às 22h.

Taguatinga Shopping funciona normalmente hoje, segunda e quarta-feira. Amanhã, as lojas abrem às 14h e fecham às 20h; a praça de alimentação funciona das 12h às 22h. Na terça-feira, as lojas estarão fechadas, e a praça de alimentação abre das 12h às 22h.

No ParkShopping, o horário de domingo a quarta-feira será das 14h às 20h para lojas, e das 12h às 22h para a praça de alimentação. Na segunda, a praça de alimentação funciona das 10h às 22h. Na terça, lojas fecham, e praça de alimentação fica aberta, das 12h às 22h.

O Boulevard Shopping estará aberto sábado, segunda e quarta-feira, das 10h às 22h. No domingo, das 13h às 19h. As lojas ficarão fechadas na terça-feira.

No Alameda Shopping, o funcionamento será das 9h às 21h. O estabelecimento vai fechar na terça-feira e reabrir na quarta, das 12h às 21h.

O Venâncio Shopping vai funcionar sábado, das 10h às 18h. No domingo e na

segunda-feira, o horário será das 11h às 17h.

O estabelecimento fecha na terça-feira e volta a funcionar na quarta, das 10h às 20h.

No Iguatemi Shopping, as lojas funcionam, hoje, das 10h às 22h; e amanhã, das 14h às 20h. Na segunda, abrem normalmente; e na terça estarão fechadas. Na quarta, abrem das 12h às 22h. Alimentação e lazer funcionam todos os dias, das 11h às 22h.



Zoo

Funciona normalmente durante o carnaval, das 9h às 17h, com entrada permitida somente até as 16h.

Parques

O Parque Nacional de Brasília funcionará todos os dias do carnaval normalmente, entre as 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h, e para a Trilha Cristal d’Água, até as 15h30. Somente a trilha Cristal d’Água e a Ilha da Meditação estarão abertas. As piscinas seguem fechadas. Os demais parques funcionam normalmente.

Delegacias

O funcionamento das delegacias de polícia seguirá o regime regular de fins de semana e feriados. Ou seja, as 30 delegacias circunscricionais, as delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) e as delegacias da Criança e do Adolescente (DCA) permanecerão abertas 24h.

Bancos

O calendário de feriados bancários está mantido. Na segunda e na terça-feira, não haverá atendimento. Na Quarta-feira de Cinzas, o início do expediente será às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. Contas como água, energia e telefone, além de carnês com vencimento em 15 ou 16 de fevereiro, poderão ser pagos, sem acréscimos ou multas, na quarta-feira.

Trânsito

As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095), na BR-070 e na DF-003, serão suspensas segunda e terça-feira. Na quarta-feira, as operações ocorrem normalmente. O Eixão do Lazer, como em outros feriados, funcionará entre 6h e 18h na terça-feira. O Detran vai seguir a definição do GDF e não funcionará segunda e terça-feira, retornando as atividades às 14h de quarta. As equipes de fiscalização, educação e engenharia de trânsito, no entanto, atuarão em escala especial de trabalho.

Atendimento ao cidadão

Os postos do Na Hora estarão fechados na segunda e na terça-feira, retornando os atendimentos na Quarta-feira de Cinzas, em consonância com o decreto distrital publicado em 15 de janeiro, que definiu o calendário de atividades do GDF.

Restaurantes comunitários

Os 14 restaurantes comunitários do DF funcionarão sábado e na Quarta-feira de Cinzas.