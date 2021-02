Meteorologia prevê carnaval debaixo de chuva no Distrito Federal

AC Ana Clara Avendaño* JC Jéssica Cardoso*

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Entre temperatura máxima de 25ºC e mínima de 17ºC, a véspera do fim de semana prolongado na capital federal foi marcada por chuvas fortes, ventos e trovoadas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre as 9h e 17h, a região onde mais choveu foi a do Paranoá, com o registro de 71mm. Brazlândia ficou em segundo lugar, com 31,6mm, seguida pelo Plano Piloto, com 27,8mm.

“Nesses doze dias de fevereiro, em locais como o Plano Piloto, Paranoá e Brazlândia já choveu mais do que o esperado para o mês inteiro”, pontuou o meteorologista Heráclio Alves. O especialista explica que as chuvas são características do verão e ocorrem devido à combinação entre temperaturas altas e umidade elevada.

Na sexta-feira, a Subsecretaria do Sistema de Sistema de Defesa Civil do DF emitiu alerta para as fortes chuvas e recomendou que a população buscasse locais seguros para se protegerem. No trânsito, os condutores devem redobrar os cuidados, diminuir a velocidade nas vias e manter a distância de segurança entre os veículos. Além disso, destaca-se a atenção para os pontos de alagamentos que podem se formar nas pistas.

Assim como a Defesa Civil, o Inmet publicou o alerta laranja para chuvas intensas em todo Distrito Federal, Centro-Oeste, Roraima e Tocantins. “Desde de quinta-feira, o Inmet emitiu o alerta por causa da previsão para essas chuvas mais intensas. O alerta deve ir até sábado, e dependendo da previsão, avaliaremos se ele continuará ou não”, explicou o meteorologista.

O aviso adverte sobre precipitações entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h). Há, também, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet aconselha não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. “Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia”, frisa o aviso.

Outros cuidados são não segurar objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés; e não empinar pipas ou aeromodelos com fio, a céu aberto. É importante evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas (celeiros, tendas ou barracos) e veículos sem capota, como tratores, motocicletas ou bicicletas.

Ontem, os brasilienses também foram afetados por falta de energia ocasionada pelas chuvas. A Companhia Energética de Brasília informou que houve o registro de 193 chamados nas regiões Leste (29), Centro (41), Oeste (72) e Sul (51) até as 17h25 desta sexta-feira.

Acidentes

Na tarde de ontem, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) registrou alagamentos nas marginais da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), próximo ao viaduto Israel Pinheiro, e nas vias do Pistão Sul e Norte. Além desses locais, o trânsito ficou lento no viaduto da Granja do Torto, sentido Água Mineral.

Na pista principal da DF-290, próximo a Santa Maria, um veículo colidiu com um poste e ocasionou lentidão no trânsito da região. Não houve necessidade de encaminhar o condutor para uma unidade de saúde, e o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária da via. A faixa exclusiva da EPTG ficou bloqueada em decorrência de um acidente em frente à residência oficial do governador, sentido Brasília.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado para atender ocorrências de acidentes na EPIA Sul e em Ceilândia. Na quadra 708 da Asa Norte, uma árvore de pequeno porte caiu, dificultando o acesso da rampa destinada a cadeirantes. De acordo com o CBMDF, as ocorrências não tiveram gravidade.

Feriado

Segundo o meteorologista Heráclio Alves, as temperaturas vão ficar mais amenas e as chances de trovoadas irão diminuir a partir de hoje. No entanto, pancadas de chuvas ainda podem ocorrer em pontos isolados. Para terça e Quarta-feira de Cinzas, a previsão será de céu com muitas nuvens e chance de chuvas em qualquer horário do dia. A tarde poderá ser marcada por chuvas mais intensas, em forma de pancada.

*Estagiárias sob a supervisão de Adson Boaventura

Como se proteger:

Buscar locais de abrigo;

Não se abrigar em árvores;

Evitar locais descampados como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

Não entrar em piscinas e lagos por conta do risco de raios;

Em caso de alagamento nas residências, desligar imediatamente o disjuntor de energia;

Redobrar cuidados no trânsito;

Manter distância segura dos veículos;

Reduzir a velocidade;

Em caso de alagamento no carro, o condutor deve sair imediatamente.

Em caso de risco, os brasilienses podem acionar os órgãos pelos seguintes contatos:

Corpo de Bombeiros: 193

Defesa Civil: