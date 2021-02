Carona solidária acaba com homem preso por tráfico de drogas em Planaltina

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem de 29 anos foi preso por tráfico interestadual de drogas, na madrugada deste sábado (13/2), na DF-345, em Planaltina. A prisão ocorreu após um ponto de bloqueio realizado pela Polícia Militar na rodovia.

Durante a abordagem, a equipe policial encontrou dentro do bolso do suspeito porções de cocaína e maconha. Outros dois ocupantes do veículo afirmaram que estavam de carona solidária com destino a Alto Paraíso (GO) e desconheciam a existência da droga.

Segundo as testemunhas, eles acertaram a carona por meio de uma rede social com saída de Samambaia e destino ao município goiano. Em seguida, o suspeito informou que adquiriu o entorpecente por cerca de R$ 1 mil.

O suspeito foi encaminhado foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) e autuado por tráfico de drogas.