Projeto promove palestra para alunos de teatro dos Centros de Juventude do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Agência Brasília/Renato Araújo)

Com o objetivo de ampliar o olhar dos jovens na linguagem audiovisual, uma oficina idealizada pelos Centros de Juventude do Distrito Federal promove, a partir deste sábado (13/2), um espaço de troca, diálogo e aprendizado com profissionais de produção, atuação, edição, roteiro, fotografia e novas mídias. As palestras ocorrem até o próximo fim de semana e será online.



Idealizada por Adilson Diaz, professor de teatro dos Centros de Juventude, a oficina tem o intuito de trazer para perto dos jovens sete profissionais que atuam no cinema brasiliense e que irão compartilhar com os alunos algumas frentes de atuação do seguimento.

Os encontros serão realizados em 13, 14, 20 e 21 de fevereiro de maneira online e são abertos para os alunos de todos os módulos de teatro dos Centros de Juventude.

O projeto conta com a participação de Marcelo Pelucio (atuação), Leandro G. Moura (edição e montagem), Zefel Coff (direção e roteiro), Thiago Foresti (direção e novas mídias), Joanna Ramos (fotografia), William Alves (linguagem cinematográfica) e Cristiano Vieira (produção).

Cronograma da Oficina Olhares:

Os dias e horários abaixo serão conduzidos pelo professor Adilson Diaz e pelo ator e pedagogo Marcelo Pelucio, com a participação de profissionais das áreas descritas conforme a listagem:

13/02:

Das 10h às 12h e das 14h às 16h

Às 15h - Leandro G. Moura (edição e montagem)

14/02:

Das 10h às 12h e das 14h às 16h

Às 11h - Cristiano Vieira - Diez Estúdio (produção)

20/02:

Das 10h às 12h e das 14h às 16h

Às 11h - Joanna Ramos (direção de fotografia)

Às 15h - Thiago Foresti - Forest Criações (direção e novas mídias)

21/02

Das 10h às 12h e das 14h às 16h

Às 15h - Zefel Coff (direção e roteiro)