Matrículas remanescentes de escolas públicas vão abrir depois do carnaval

Resultado das inscrições nas vagas remanescentes será divulgado em 1º de março, a partir das 18h. Pais ou responsáveis terão de 2 a 4 de março para confirmar a matrícula, também on-line - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Entre a próxima quinta-feira (18/2) e 21 de fevereiro, estarão abertas as matrículas para novos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal. Estudantes poderão se inscrever para as vagas remanescentes do período de efetivação de matrículas, encerrado na quinta-feira (11/2). Veja abaixo como se registrar para uma das vagas.

As inscrições — voltadas a alunos não matriculados em nenhuma escola da rede — serão feitas exclusivamente on-line para a educação infantil (pré-escola, a partir de quatro anos de idade completos ou a completar até 31 de março), ensino fundamental e ensino médio. A Secretaria de Educação informa que também há vagas na educação de jovens e adultos (EJA) — os interessados, no caso, deverão entrar em contato diretamente com as secretarias escolares.

Resultado

O resultado das inscrições das vagas remanescentes será divulgado no site da secretaria em 1º de março, a partir das 18h. Depois disso, os pais ou responsáveis terão de 2 a 4 de março para confirmar a matrícula, também on-line. Confira abaixo os documentos necessários para a efetivação do registro.

A confirmação da matrícula deve ser feita por estudantes da educação Infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Para a efetivação, é preciso apresentar original e cópia dos documentos dos estudantes.

Saiba como se inscrever para uma das vagas remanescentes:

O sistema de inscrição será aberto no site da Secretaria de Educação na próxima quinta-feira (18/2). A partir da data, pais, responsáveis ou os próprios estudantes (no caso de maiores de 18 anos) terão acesso ao formulário.



Preencher os dados solicitados: nome completo do candidato, conforme a certidão de nascimento; data de nascimento; CPF do candidato à vaga (obrigatório); nome da mãe; e formas de contato. Não usar em nenhum campo acento ou cedilha.



Em seguida, serão mostrados o número de vagas disponíveis e o número de estudantes que procuraram a vaga em cada escola/série em tempo real. Somente serão mostradas as escolas que possuem vagas disponíveis para a série/ano que o candidato deseja. Mesmo assim, a inscrição não garante vaga na escola pretendida.



O candidato deverá marcar o campo com a série/ano pretendido para o ano letivo de 2021.



Selecionar a opção da Coordenação Regional de Ensino e a escola. O interessado pode dar até três opções de escola.



É fundamental preencher o CEP da residência ou do trabalho dos pais ou responsáveis, porque caso não haja mais vaga na escola para a qual o candidato fez a opção, ele será direcionado para a unidade mais próxima que tiver disponibilidade.



Para terminar, é preciso clicar em enviar. A inscrição somente será finalizada se os dados informados estiverem corretos. É importante conferir as informações antes de finalizar a inscrição e anotar o número de protocolo.

Confira os documentos do estudante para efetivação de matrícula: