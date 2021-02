Polícia Militar encerra rave de carnaval no Paranoá neste domingo

CB Correio Braziliense

PM encerra festa de carnaval clandestina na manhã deste domingo - (crédito: Divulgação / PMDF)

Na manhã deste domingo (15/2), equipe do 20º Batalhão da Polícia Militar (Paranoá) encerrou uma festa clandestina de carnaval no Núcleo Rural Boqueirão, no Paranoá. Os policiais receberam uma denúncia de um evento onde haveria consumo de drogas e pessoas armadas.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram barulho excessivo e aglomeração. De acordo com informações da Polícia Militar, a festa se tratava de uma rave que contava com um caminhão de som, gerador e segurança privada.

O organizador foi informado pela PM que deveria acabar com o evento e, de forma pacífica, a festa foi finalizada. Não foi localizado nenhum material ilícito. Os militares ficaram no local até a saída de todos.

O Correio apura se houve aplicação de multa para a organização da festa.