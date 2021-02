Gasolina mais cara impacta no orçamento de quem trabalha com delivery

LP Luana Patriolino

Os sucessivos aumentos no preço dos combustíveis pesou no orçamento das empresas que trabalham com delivery. Com a gasolina custando, em média, R$ 4,96 e o álcool R$ 3,72 no Distrito Federal, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os comerciantes afirmam não terem como repassar a porcentagem ao consumidor e temem serem derrubados pela concorrência.

O empresário Maurício Silveira, 47 anos, tem um restaurante na Asa Norte, que faz entregas. No mercado há 26 anos, ele abriu a última loja em maio do ano passado — quando a gasolina estava bem mais barata. “Estava em R$ 3,89, mas agora já está em R$ 5. O aumento foi muito expressivo”, diz.

O restaurante trabalha com as duas modalidades de entrega: delivery próprio e terceirizado. Maurício se diz preocupado com custos tão altos e explica como funciona a cadeia de aumento de preços, que vai desde o fornecedor até a entrega da comida na porta da casa do cliente. “Pagamos as diárias dos entregadores, tem a logística do preço que eles cobram por quilômetro rodado. Depois, os fornecedores. Temos uma pessoa que entrega leite, por exemplo. Não podemos pedir de uma vez só e estocar o alimento. E ele acaba cobrando mais caro, porque tem que vir três, quatro vezes por semana”, diz.

Maurício conta que não está repassando o aumento aos clientes. No entanto, a alta tem impactado fortemente no orçamento do restaurante. “Vamos ter que nos adaptar”, afirma. A reclamação também é feita por Odair Leite, 46 anos, dono de uma destilaria há 16 anos, em Taguatinga. Os motoboys da empresa são terceirizados e o preço do serviço também subiu. “Paramos de fazer entrega com o carro da empresa justamente por causa do custo da gasolina”, diz.

O empresário conta que manteve os valores para os clientes, pois teme perder o público conquistado. “Qualquer aumento afeta. Muita gente está parando de fazer delivery. Eu mesmo saí de um aplicativo de entrega porque a taxa do motoboy era alta e a nossa margem (de lucro) ficou muito pequena”, explica. “Chega a ser surreal”, diz, sobre o preço da gasolina.

Para o empresário Guilherme Sette, 38 anos, dono de uma distribuidora de bebidas no Lago Norte, o combustível impacta em 20% do custo operacional da empresa. “Temos como premissa não cobrar taxa de entrega por achar que isso é um diferencial competitivo. Estamos tendo que nos reinventar para escapar desses aumentos de preço — que não são só na gasolina”, diz.

A solução encontrada foi investir em carros refrigerados que ficam em pontos estratégicos da cidade e, além de manterem os produtos da temperatura ideal, trazem economia de até 70%, segundo o empresário. “No início do dia, abastecemos o nosso estoque que é basicamente de bebidas e os carros ficam espalhados por Brasília. Quando chega uma demanda, o nosso sistema reconhece o veículo que está mais próximo e faz a entrega”, explica.



Na última segunda-feira, a Petrobras anunciou nova tabela de preço para gasolina e diesel, com aumento de R$ 0,168 e R$ 0,124, respectivamente. No entanto, na quinta, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares, informou que, na próxima terça-feira (16/2), haverá mais um aumento, de R$ 0,10, referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).