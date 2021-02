Covid-19: DF registra 595 novos casos e nove mortes pela doença

SS Samara Schwingel AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press)

Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 595 novos casos e nove mortes pela covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde e foram divulgados neste domingo (14/2). No total, são 284.301 casos confirmados e 4.680 óbitos. Desses, 274.493 (96,6%) estão recuperados.

Com relação ao local de residência dos casos, 249.054 (87,6%) residem no DF e 22.536 (7,9%), em outras unidades da Federação. A região administrativa da capital federal que mais registrou casos é Ceilândia, com um total de 31.373 confirmações da doença. Em seguida, aparecem Plano Piloto e Taguatinga, com 26.546 e 22.942 casos, respectivamente.

Média móvel

A média móvel de casos chegou a 548, 44,7% menor do que em 31 de janeiro. Já a média móvel de mortes ficou em 10, menos 10,2% do que no último dia do mês passado. A média móvel — resultado do cálculo diário das médias de casos e de mortes dos últimos 14 dias— é usada como critério de comparação para visualização das tendências relacionadas à pandemia.