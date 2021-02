CB Correio Braziliense

ASA SUL

FALTA DE FUNCIONÁRIOS NO METRÔ

A secretária-executiva Cíntia Landim, 39 anos, reclama da falta de servidores no atendimento do caixa da estação de metrô 102 sul. “Voltei ao trabalho presencial em novembro, e foram poucas as vezes em que vi algum servidor no guichê depois das 19h. Sempre fica um para liberar a catraca, e eu pergunto se ele não poderia cobrir a função do outro, que não está no caixa”, questiona a moradora de Samambaia.

» A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou que está com um número reduzido de empregados em função da pandemia, pois muitos integram o grupo de risco e muitos estão em teletrabalho. “Os deslocamentos dos empregados nas funções ocorrem de forma a seguir os protocolos e normas de segurança. Não são todos que estão aptos a executar qualquer trabalho”, respondeu a empresa, em nota.

GAMA

PROBLEMAS DE ILUMINAÇÃO



A autônoma Karla Gomes de Lima, 32 anos, procurou a coluna Grita Geral para cobrar reforço na iluminação do campo para prática de esportes na Quadra 8 do Setor Sul do Gama. A leitora afirma que o problema atrapalha quem usa o espaço, pois, frequentemente, há jogos no local.

» A Companhia Energética de Brasília (CEB) afirmou que enviará uma equipe ao local para fazer a manutenção necessária. “Reforçamos que não havia chamado aberto para que a CEB atendesse a essa demanda. É extremamente importante que a Central 116 seja o canal de atendimento entre a CEB e a população. As equipes atuam 24 horas por dia, sete dias por semana, sendo essa (a ligação para o telefone da central) a forma mais ágil para a solução do problema”, ressaltou a empresa.