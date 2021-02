Capital S/A

CB Correio Braziliense

(crédito: Erica Dorsey/Divulgação)

A Brasília que faz a cabeça de Hollywood

Ricardo Lauritzen, 42 anos, nasceu em Brasília e cresceu na Vila Planalto. Aos 18, partiu para estudar nos EUA. De lá para cá, tornou-se cidadão americano e o cabeleireiro das celebridades de Los Angeles. Depois de trabalhar em badalados salões de beleza, há dois anos, abriu o seu próprio negócio, a House of Lauritzen em West Hollywood.

Agora quer também um salão na capital federal. E pretende criar uma linha de produtos para cabelos associada a uma marca, conectando tendências dos dois países. Depois de percorrer a calçada da fama americana, ele sonha em ter o seu negócio aqui na terra natal.

De férias no Brasil, está matando a saudade da Vila Planalto, onde mora a mãe, e de colher goiabas no pé. Contou à coluna como começou a trajetória. Desde os 12 anos, se encantava com o universo dos salões de beleza que a mãe frequentava semanalmente.

RH da Banana Republic

“Eu gostava de ver aquela realização do cabeleireiro e da minha mãe. Ela, por se sentír mais bonita depois de sair dali; e o profissional, por ter proporcionado isso”, lembra. Mas ele percebia também um certo preconceito em relação à profissão, que não parecia ser tão respeitada. Por isso, optou por estudar administração de empresas em São Francisco e chegou a ser gerente de RH da rede de roupas Banana Republic.

Dançando com os famosos

Até que a vocação para o mundo da beleza bateu mais forte, e ele, com o apoio da mãe, acabou cursando a faculdade de cosmetologia em Santa Monica College, na Califórnia. Fez cursos na escola Vidal Sassoon, entre outros, e começou a brilhar. Por quatro anos, se dedicou a cuidar dos cabelos dos participantes do programa de TV americano Dança com os Famosos, especialmente de Karina Smirnoff, vencedora de uma das temporadas.

Da Carranquinha às celebridades

A cantora e atriz Miley Cyrus, cliente e amiga de muitos anos, além de Kim Kardashian, está na lista de VIPs de Lauritzen. Na infância, em Brasília, ele participava do show da Carranquinha sempre cantando Lulu Santos. “Garota eu vou para Califórnia, viver a vida sobre as ondas... O meu destino é ser ‘star’ ...”. “Quando decidi o que realmente queria fazer, fui determinado. Fiz o business plan, usei todo o meu conhecimento em administração de empresas e me convenci de que eu faria o melhor”, conta.

CDL contra ponto facultativo no DF

A Câmara de Dirigentes Lojistas do DF criticou o fato de o GDF ter dado ponto facultativo hoje, amanhã e na quarta-feira de cinzas. A entidade foi contra a decretação do feriado de forma geral, já que não seria possível realizar o carnaval devido à pandemia.“Somos totalmente contra o ponto facultativo nesta época. Vários estados suspenderam, como Ceará, Maranhão e Espírito Santo. Aqui deveria ter sido uma coisa previamente acordada com o governo local”, afirma o presidente da CDL-DF, Wagner da Silveira.

Prejuízos com menos vendas

Segundo ele, a pandemia causou prejuízos que ainda vão demorar a serem recuperados. “Quem não tem emprego público não pode ficar parado. O vendedor tem que vender para ganhar comissão; empresários têm que vender para pagar funcionários, fornecedores, impostos e despesas”, ressalta. Segundo ele, também houve um desencontro entre os sindicatos do comércio que acabaram em convenções prévias definindo calendários diferenciados.



“Isso tudo atrapalha o comércio. A gente precisa vender, e não de feriado. Quem gosta de feriado é quem não produz”, afirma Wagner. O presidente da CDL aponta o perigo do feriado neste momento de pandemia. “Ponto facultativo, para mim, é aumento de contágio, porque o cara não vai ficar só em casa, vai aglomerar, vai procurar um lugar e faz um bloco ali, aí coloca uma musiquinha e vem o álcool, e aí fica sem máscara.”



Para o folião ficar em casa, Ambev oferece frete grátis

A fim de evitar aglomerações, o folião poderá pedir suas bebidas preferidas no aplicativo de entrega Zé Delivery e não pagar nada durante o carnaval. A promoção é válida para todos os produtos da empresa até amanhã. A Ambev também organizou um circuito de lives e entretenimento para festejar sem sair de casa. A Beats poduziu um reality show com Anitta, além de um show on-line e uma promoção concorrendo a uma viagem.