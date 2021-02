Flagrantes de festas e de aglomeraÃ§Ãµes

C » CIBELE MOREIRA » EDIS HENRIQUE PERES

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Mesmo diante de uma pandemia, brasilienses se aglomeraram no fim de semana de carnaval. Ontem, a Polícia Militar do Distrito Federal encerrou dois eventos na região do Paranoá. Um deles contava com um público superior a 700 pessoas e o outro, era uma rave no Núcleo Rural Boqueirão, com aproximadamente 350 convidados. Nas duas festas, a corporação dispersou o público pacificamente e informou aos organizadores da proibição de eventos deste porte.

Desde sexta-feira, uma equipe integrada pelos órgãos de segurança e fiscalização iniciou a força-tarefa para coibir eventos durante o feriado. Nos primeiros dois dias de ação, sete estabelecimentos comerciais foram interditados. Ao todo, 170 estabelecimentos foram vistoriados e 16 multados por não cumprirem os protocolos sanitários, como aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e uso de máscaras.

Nos espaços interditados, foi cobrada multa no valor de R$ 20 mil por não se adequar ao decreto publicado na quinta-feira, que dita uma série de regras e de proibições para o período. Segundo a norma, fica proibida a realização de festas, eventos carnavalescos e blocos de carnaval no Distrito Federal. Os clientes também não podem consumir os produtos em pé, nem dançar no estabelecimento. A capacidade permitida é de 50% do limite total do espaço. Os responsáveis podem responder por crime de infração sanitária.

Na noite de sábado, em Sobradinho, o Garden Bar foi interditado e multado, assim como o Elite Lounge, em Santa Maria. Segundo a equipe da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), além das aglomerações, diversas infrações sanitárias foram encontradas. Os locais só poderão voltar a funcionar após resolverem os problemas encontrados pela equipe e com aval do poder público. O Correio entrou em contato com os estabelecimentos, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. Outros três eventos na região de Ceilândia e Santa Maria também receberam multa e foram interditados. As fiscalizações vão continuar até a próxima quarta-feira, em todas as regiões administrativas do Distrito Federal.

Todas essas medidas visam inibir o avanço dos casos do novo coronavírus no Distrito Federal. De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, a capital contabiliza 284.838 infectados pela doença — 537 novas ocorrências em 24 horas. Desse total, 275.173 estão recuperados e 4.688 morreram por complicações da covid-19. Ontem, a pasta notificou mais oito vítimas da doença.

Álcool e direção

Em ação integrada pelas forças de segurança, na noite de sábado de carnaval, 49 pessoas foram presas por dirigirem sob efeito de álcool em rodovias e cidades do Entorno do Distrito Federal. A operação ocorreu nas BR-020, 040, 050, 060 e 070, e nos municípios de Valparaíso de Goiás, Luziânia, Cristalina, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás, Águas Lindas de Goiás e Formosa.

O planejamento para a operação começou em 22 de janeiro, com a participação de representantes dos órgãos de segurança. E entre 3 e 5 deste mês, 128 agentes foram capacitados pela PRF para atuar nas fiscalizações de combate à embriaguez ao volante.

Como denunciar

Eventos de carnaval, festas, aglomerações e descumprimento das regras sanitárias em estabelecimentos comerciais podem ser denunciados por meio da Ouvidoria do GDF (162 ou site) ou pelo 190, da Polícia Militar (PM).