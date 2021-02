Obra na rede de esgoto da Colônia Agrícola Sucupira está 72% concluída

CB Correio Braziliense

(crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

A obra na rede de esgoto na Colônia Agrícola Sucupira, no Riacho Fundo, deve ser finalizada no segundo semestre deste ano. Executado pela Companhia de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), o projeto está 72% concluído e gera cerca de 400 empregos, segundo a autarquia.

Com um investimento estimado de R$ 6,2 milhões, o gerente de Implantação de Obras Centro-Norte da Caesb, Guilherme Gobbi, explica que a construção vai viabilizar um sistema composto por duas estações elevatórias, que estão 50% executadas, e as respectivas linhas de recalque.

Além disso, serão construídos cerca de mil metros de redes de coleta de esgoto sanitário no sistema condominial. Com isso, ocorrerá a desativação de todas as fossas sépticas da região, prevenindo a contaminação do solo e do lençol freático.

Após a conclusão, cinco mil moradores das 1.122 casas da região serão beneficiados. “É uma comunidade que foi esquecida por anos e que finalmente está sendo assistida pelo governo local”, reforça a administradora do Riacho Fundo, Ana Lúcia Melo. Ela pontua que o sistema de esgotamento sanitário dará dignidade e qualidade de vida aos moradores da Colônia Agrícola Sucupira.

Com informações da Agência Brasília