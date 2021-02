Morre, aos 77 anos, o ex-procurador Temístocles de Castro

SS Samara Schwingel

Morreu Temístocles de Mendonça Castro, aos 77 anos, bacharel em direito e procurador aposentado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Segundo amigos, Temístocles faleceu enquanto dormia, em casa, na Asa Sul, na madrugada de sábado (13/2). O corpo foi cremado neste domingo (14/2), em Brasília.

Ele deixa um casal de filhos, Manuel Otoviano Lopes de Castro, 42, e Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro, 44. Segundo a filha do aposentando, o pai morreu sem abandonar o gosto pela vida. "Ele sabia que estava chegando a hora, mas em momento nenhum deixou de fazer o que gostava, sem deixar de comer o que gostava ou de realizar as atividades que gostava", diz.

Ana conta que Temístocles gostava de estar entre os amigos. "Ele tinha uma tradição, que tentamos manter até o fim, dentro do possível, de reunir os amigos, toda quinta-feira, para um almoço", conta. Ela reforça que o pai faleceu por causas naturais, mas ressalta a força que ele tinha. "Era aguerrido, corajoso e com personalidade forte", completa. Ana seguiu os passo do pai e se tornou procuradora, no Mato Grosso do Sul. Já o filho mais novo, virou diplomata e mora fora do país.

Um amigo pessoal de Temístocles há mais de 30 anos, Amarílio Tadeu Almeida, 75, afirma que ele partiu tranquilo e em paz. "O vi ainda no leito de sua morte, semblante tranquilo, dormia o sono eterno, como se fosse acordar no momento seguinte. Foi-se com a paz que não conseguira nos últimos dias de sua existência entre nós", diz.

"Estar com ele era rir e aprender", completa Tadeu. Em homenagem ao amigo, postada nas redes sociais, escreveu: "Ontem me despedi dele, a família me permitiu dizer algumas palavras, disse pouco, impossível dizer tudo de um dos caras mais cultos que conheci."