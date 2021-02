Mesmo na pandemia, Mercês Parente não deixa Brasília se esquecer do Carnaval

LP Luana Patriolino

Aos 69 anos, Mercês não perde a empolgação: "Na cabeça, coloco alguma brincadeira, crítica ou erotismo. Eu sou uma pessoa bem livre" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Abram alas que ela quer passar. Mesmo com os blocos cancelados e as ruas mais vazias do que de costume, Mercês Parente, 69 anos, não deixou a peteca cair. Ela se fantasiou com todo o capricho que a data merece e saiu pelas ruas de Brasília para brincar em sua festa favorita do ano.

Mercês nasceu no carnaval e levou isso como um estilo de vida. Filha de mãe festeira e pai boêmio, a piauiense chegou a Brasília em 1961 e adotou o quadradinho como lar. “Em 1963, quando o Clube do Congresso foi inaugurado, eu e meus irmãos já íamos nos primeiros blocos de lá.” Quando surgiu o tradicional Pacotão, lá estava Mercês como uma das primeiras animadoras do movimento. “Desde o primeiro ensaio, eu vou a todos os blocos de Brasília. Geralmente, estou pelo Plano Piloto, mas já fui a blocos de Taguatinga também”, diz.

Sobre as festas de carnaval deste ano, que foram canceladas pelo Governo do Distrito Federal para conter a pandemia da covid-19, Mercês disse não se importar e seguir com a agenda normal de peregrinação nos locais onde os blocos passariam. Sempre fantasiada, é claro. “Perguntaram como eu faria no carnaval deste ano. Ué, eu estou saindo fantasiada. Ponho um traje, um adereço na cabeça e vou para os espaços que costumo curtir: Setor Bancário Sul e Norte, Eixo, W3 — porque historicamente o Pacotão desce por lá”, detalha. Com tom político e sarcástico, as fantasias de Mercês são elaboradas nos mínimos detalhes. “Na cabeça, coloco alguma brincadeira, crítica ou erotismo. Eu sou uma pessoa bem livre”, diz.

Mas não é só no carnaval que ela se empolga. Natal, Páscoa, são-joão e todas as outras datas não passam em branco. A comemoração vai desde manter as tradições na comida, até a decoração da casa — que sempre está de acordo com a época do ano. “As cabeças dos meus santos estão todas carnavalescas agora, por exemplo. Na Páscoa, estarão todas de coelhinho. São João de chapéu, e por aí vai”, diverte-se. “É um estilo de vida. A minha casa é uma festa.”

Escolas de samba unidas

E para reforçar o clima e a alegria esbanjada por Mercês, seis das mais antigas entidades carnavalescas de Brasília anunciarão união para formar a Liga Independente das Escolas de Samba Tradicionais de Brasília (Liestra). O objetivo é resgatar a tradição na capital e construir um novo modelo que viabilize a retomada dos desfiles. O lançamento oficial será nesta terça-feira de carnaval.

O representante da liga, Moacir Oliveira Filho, 67 anos, conta que as escolas não desfilam há sete e essa é uma tentativa de sobrevivência. “Criou uma situação que, ou a gente faz um movimento no sentido de recomeçar com responsabilidade, diante da nova realidade, ou vai morrer todo mundo abraçado. E as escolas de samba mais antigas não estão dispostas a morrer”, ressalta.

Moacir explica que, depois do lançamento oficial da Liestra, vai retomar o diálogo com a secretaria de Cultura do Distrito Federal para garantir apoio às escolas. “Ainda não conversamos com eles. Depois da fundação, vamos comunicá-los e retomar uma conversa para o carnaval do ano que vem ou 2023”, reitera.

A liga é formada pelas escolas de samba Acadêmicos da Asa Norte, Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro (Aruc), Bola Preta de Sobradinho, Capela Imperial de Taguatinga, Candangos do Bandeirantes e Império do Guará. Juntas, elas detêm 39 títulos de campeãs do Carnaval no Grupo Especial, e 31 vice-campeonatos, nos 49 desfiles oficiais realizados.

Ao Correio, o secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues, aprovou a criação da Liestra e está pronto para dialogar com as escolas. “Estou aberto a todos para uma discussão. Para o carnaval do ano que vem, ainda não sabemos como vai ser, mas espero, com otimismo, que tenhamos festa e que escolas estejam participando”, disse. “As escolas de samba de Brasília têm uma tradição muito grande e estão organizadas. Essa é uma demonstração do movimento, de que eles estão vivos e trabalhando”, finaliza.

Blocos on-line





Confira a programação para hoje de blocos de rua do DF

Essa Boquinha Eu Já Beijei

Transmissão de um show inédito, no canal do Youtube do bloco, às 16h

Divinas Tetas

Pelo Zoom, com acesso por meio de um link que será divulgado no site da Rádio Cafuné www.radiocafune.com.br, das 14h às 16h

O que abre e o que fecha

SAÚDE

Hospitais e UPAs

As emergências dos hospitais e as seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam 24 horas por dia, sem interrupção dos serviços. Os ambulatórios dos hospitais, as unidades básicas de saúde (UBSs) e as farmácias de alto custo voltam a funcionar amanhã, a partir das12h.

Fundação Hemocentro de Brasília

Fechada hoje. Abre amanhã, das 14h às 18h.

TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus

Seguem tabela horária de domingo hoje. Amanhã, tabela horária de dia útil, com reforço de viagens entre as 11h e as 14h.

Metrô

Funciona hoje, das 7h às 19h. Amanhã, das 7h às 23h30.

FORÇAS DE SEGURANÇA

Corpo de Bombeiros

Até hoje, trabalha em regime de escalas de 24 horas, sem interrupção, atendendo a emergências. O expediente administrativo retorna amanhã, a partir das 14h.

Polícia Militar

Todos os batalhões da Polícia Militar do DF trabalham em regime de plantão 24 horas.

Polícia Civil

Todas as delegacias circunscricionais da Polícia Civil do DF, além das duas delegacias de Atendimento à Mulher e as duas delegacias da Criança e do Adolescente, funcionam no feriado em plantão de 24 horas. A Delegacia Eletrônica também funciona todos os dias, ininterruptamente.

Defesa Civil

As equipes da Defesa Civil trabalham durante todo o feriado de carnaval. Os acionamentos devem ser feitos pelo telefone 199 ou, em caso de emergência, pelo 193. Amanhã, o expediente administrativo será retomado a partir das 14h.

DF Legal

O DF Legal vai integrar a força-tarefa envolvendo diversos órgãos no reforço da fiscalização ao cumprimento dos decretos e protocolos de segurança da covid-19. As equipes vão ser distribuídas das 8h às 3h, até amanhã, para fiscalizar bares, restaurantes, clubes recreativos e festas clandestinas.

BANCOS

O calendário de feriados bancários está mantido. Hoje, não haverá atendimento ao público nas agências. Amanhã, o início do expediente será às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

CEB

As equipes de emergência e o teleatendimento funcionam em esquema de plantão, 24 horas por dia. No entanto, as agências de atendimento continuam temporariamente fechadas devido às medidas de prevenção da pandemia.

SLU

Todas as áreas operacionais do Serviço de Limpeza Urbana funcionam normalmente. O serviço de coleta seletiva segue de acordo com a programação diária prevista.

CAESB

As equipes de manutenção da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) trabalham em regime de plantão até amanhã. Os canais de atendimento ao cliente (WhatsApp, Agência Virtual, aplicativo para smartphone, site e telefone 115) funcionam ininterruptamente.

TRÂNSITO

DER/DF

Não haverá atendimento ao cidadão nos setores de multas e protocolo. Será retomado amanhã, a partir das 14h.

Detran-DF

As unidades de atendimento ficam fechadas até as 14h de amanhã. Equipes de fiscalização e engenharia de trânsito atuam em escala especial de trabalho até hoje.

OUTROS SERVIÇOS

Na Hora, Procon e conselhos tutelares

O expediente nos órgãos da Secretaria de Justiça e Cidadania retoma amanhã, a partir das 14h.

Cras e Creas

As unidades socioassistenciais ficam fechadas até as 13h

de amanhã.

Restaurantes comunitários

As unidades ficam fechadas hoje, retomando o atendimento normal amanhã.

Central 156

Funciona normalmente durante o feriado, com atendimento das 7h às 21h hoje e normalmente amanhã.

Unidades do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) e do Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica (Nafavd)

Ficam fechados hoje, retomando as atividades a partir das 14h de amanhã. Os atendimentos de urgência podem ser solicitados pelo telefone (61) 99415-0635.

SHOPPINGS

Brasília Shopping e Taguatinga Shopping

As lojas do Brasília Shopping não abrem hoje. O estabelecimento estará aberto apenas para praça de alimentação e lazer, de 12h às 22h. O Taguatinga Shopping também fecha as lojas na terça de carnaval e manterá apenas o espaço para alimentação aberto, das 12h às 22h.

ParkShopping

Hoje, as lojas ficam fechadas e as áreas de alimentação e entretenimento funcionam das 12h às 22h. Amanhã, o shopping abre às 12h e funciona até as 22h.

Boulevard Shopping

As lojas ficarão fechadas hoje. Apenas a praça de alimentação estará aberta, entre as 12 e as 22h.