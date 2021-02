Caminhão perde o controle da direção e invade comércio em Santa Maria

CB Correio Braziliense

Caminhão invade comércio em Santa Maria - (crédito: Divulgação / CBMDF)

Um caminhão de carga invadiu um estabelecimento comercial na manhã desta terça-feira (16/2), em Santa Maria. No momento do ocorrido não havia pessoas no local, que se encontrava fechado. Ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu essa ocorrência por volta das 7h24 . De acordo com a corporação, o motorista informou que perdeu o controle do veículo, saiu da pista e acabou entrando dentro do comércio. Apesar do susto, o condutor está bem e sem ferimento.

Atuaram nesta ocorrência 13 militares e três viaturas foram acionadas. A Polícia Militar do Distrito Federal também foi chamada para o local do acidente.