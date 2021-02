Metrô-DF volta a funcionar em horário normal na Quarta-Feira de Cinzas

CB Correio Braziliense

A Companhia Metropolitana do Distrito Federal (Metrô-DF) antecipou o horário de funcionamento nesta Quarta-Feira de Cinzas (17/2). Os trens e estações funcionarão das 5h30 às 23h30, conforme operam em dias úteis da semana.

Anteriormente, o horário previsto para a abertura das estações era às 7h. No entanto, devido aglomerações registradas nos terminais de transporte público, a companhia decidiu antecipar o operação.

Assim como o Metrô-DF, a circulação de ônibus ocorrerá como nos dias úteis nesta quarta-feira, com reforço de viagens entre 11h e 14h, já que boa parte das empresas e serviços voltam a funcionar no período da tarde.

Veja o que abre e fecha no DF durante o feriado e Quarta-Feira de Cinzas:

Saúde

As vacinas contra a covid-19 não serão aplicadas durante o feriado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As emergências dos hospitais e as seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) vão funcionar 24h por dia, sem interrupção dos serviços. Os ambulatórios dos hospitais, UBSs e as farmácias de alto custo, no entanto, voltam a funcionar na quarta (17/2) a partir de 12h.



Transporte público

Na terça-feira (16/2), a tabela será a de domingo. Já na quarta-feira (17/2), a circulação de ônibus ocorrerá como nos dias úteis, com reforço de viagens entre as 11h e as 14h.

O metrô do DF vai funcionar na terça-feira (16/2) entre as 7h e as 19h. Na quarta-feira de Cinzas (17/2), o modal volta ao horário normal de dias úteis, das 5h30 às 23h30.



Delegacias

O funcionamento das delegacias de polícia seguirá o regime regular de fins de semana e feriados. Ou seja, as trinta delegacias circunscricionais, as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM) e as Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA) permanecerão abertas 24 horas.

Comércio

Lojas de rua e shoppings fecham na terça-feira de carnaval (16/2), quando é celebrado o Dia do Comerciário e voltam têm permissão para funcionar normalmente na Quarta-Feira de Cinzas (17/2).

Óticas, papelarias, livrarias, açougues e floriculturas não abrirão as portas na terça-feira (16/2). Já na quarta-feira de cinzas (17/2), os empresários desses segmentos estão autorizados a abrir normalmente, assim como no sábado e no domingo.

Os bares, restaurantes e os mercados, por sua vez, funcionarão normalmente durante todos os dias de carnaval. O funcionamento do comércio varejista de automóveis e acessórios será facultativo de segunda a quarta-feira.



Shoppings

Em razão da pandemia da covid-19, os shoppings devem seguir o decreto do governo local que restringe o horário de funcionamento das 10h às 22h.

Bancos

O calendário de feriados bancários está mantido. Na terça-feira (16/2), não haverá atendimento ao público nas agências. Na quarta-feira de Cinzas (17/2), o início do expediente será às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Contas como água, energia e telefone, além de carnês com vencimento em 15 ou 16 de fevereiro poderão ser pagos, sem acréscimos ou multas, na quarta-feira (17/2).



Trânsito

O Detran estará fechado nesta terça (16/2), retornando as atividades às 14h de quarta (17/2), em consonância com o decreto distrital publicado em 15 de janeiro, que definiu o calendário de atividades do GDF. As equipes de fiscalização, educação e engenharia de trânsito, no entanto, atuarão em escala especial de trabalho.

Em relação aos serviços do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), não haverá atendimento nos setores de multas e protocolo na terça- feira (16/2). O atendimento será normalizado a partir das 14h da quarta-feira (17/2). Na terça e quarta, até as 14h, as operações tapa-buraco e a fiscalização de trânsito seguem em escala de plantão para atender emergências.

As operações de reversão na Estrada Parque Ceilândia (DF-095), na BR-070 e na DF-003, na subida do Colorado, serão suspensas nesta terça-feira (16/2). Já na quarta (17/2), as operações acontecem normalmente de manhã (das 6h às 9h) e de tarde (das 17h30 às 19h45) na DF-095; de manhã (das 6h às 9h) e de tarde (das 17h às 19h45) na BR-070 e de tarde (das 17h às 19h45) na DF-003.

O Eixão do Lazer, como em outros feriados, será entre 6h e 18h na terça-feira (16/2).



Atendimento ao cidadão

Os postos do Na Hora também vão seguir a definição do GDF e estarão fechados na terça (16/2), retornando os atendimentos na quarta de cinzas (17/2). A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) informou que os horários de funcionamento serão alterados no carnaval. Nos dias 15 e 16 de fevereiro não haverá expediente. Já na quarta-feira de cinzas (17/2), o funcionamento será a partir das 14h.

Zoo

O Zoológico de Brasília funcionará normalmente durante o carnaval, das 9h às 17h, com entrada permitida somente até as 16h.

Segurança alimentar

Os 14 restaurantes comunitários do DF servirão refeições na quarta-feira de cinzas (17/2), inclusive nas duas unidades que também oferecem café da manhã — Brazlândia e Paranoá.