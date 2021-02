Chuvas causam estragos e acidentes

AI Ana Isabel Mansur

As fortes chuvas de ontem deixaram novos rastros de destruição pelo Distrito Federal. Mais uma vez, estacionamentos, calçadas e pilotis no Plano Piloto ficaram alagados. Em alguns prédios e tesourinhas, passagens e garagens ficaram intransitáveis. Além disso, carros ficaram submersos, tanto nas vagas externas quanto nas internas, e a força dos ventos derrubou galhos de árvores pelas ruas da cidade.

A grande quantidade de água deixou os moradores da SQN 402 em desespero. Imagens enviadas ao Correio revelaram os efeitos da forte precipitação. Vídeos mostram carros debaixo d’água, além de pessoas tentando tirar os veículos das piscinas formadas na região. Correntezas escoaram fortemente, inclusive por baixo de prédios e por cima de rotatórias, mas, segundo a Defesa Civil, não houve registros de “ocorrências relevantes” relacionadas à precipitação.

O prefeito da quadra, David da Mata relata que, infelizmente, problemas do tipo são comuns. “Todo ano, é a mesma situação, a mesma novela, as mesmas promessas feitas pelos governantes, sem nada ocorrer na prática. Quando inunda, há só ações paliativas, sem abertura de novas bocas de lobo nem novas obras”, critica o morador. David acrescenta que a água começa a se acumular perto do estádio Mané Garrincha: “Com o alto volume, elas acabam descendo (para as quadras) com muita força. Ontem, no início, parecia uma chuva comum. Mas a água acumulou muito rapidamente”.

A Companhia Energética de Brasília (CEB) contabilizou, ainda, 51 chamados de consumidores. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) calcula que, só ontem, até as 18h, choveu 28,6 milímetros. Durante todo o mês de fevereiro, a precipitação no DF somou 352,6mm — quantidade 92% superior à média histórica para o mês, de 183mm. O alerta de chuvas intensas emitido pelo instituto vale até as 11h de hoje. O volume esperado está entre 30mm e 60mm por hora — ou 50mm e 100mm por dia —, com ventos intensos, de 60km/h a 100 km/h.

Atendimentos

Ontem, o Corpo de Bombeiros Militar do DF registrou, ao menos, 10 ocorrências de acidentes e alagamentos, com retenção do tráfego. A tesourinha da 209/210 Norte ficou completamente tomada pelas águas e dois carros acabaram ilhados enquanto tentavam atravessar o trecho. O Departamento de Trânsito (Detran-DF) precisou interditar a via. Em outra tesourinha, na 111/311 Norte, um motorista perdeu o controle, saiu da pista e bateu em uma árvore. Ninguém ficou ferido.

Na DF-150, sentido Grande Colorado, um carro capotou no canteiro central da pista. O motorista, um jovem de 25 anos, foi levado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS), com dores lombares, mas consciente e orientado. Na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Sul, próximo a dois supermercados e no sentido Candangolândia, outro condutor perdeu o controle da direção e capotou o veículo. A vítima não precisou de atendimento hospitalar.

Na Asa Norte, um ônibus ficou atolado no canteiro central da Via L2, na altura da Quadra 402, ao tentar desviar de um engarrafamento. Na Rua 6 do Condomínio Jardim Botânico, na QI 23 do Lago Sul e na SQS 306, os bombeiros atenderam ocorrências de quedas de árvores. Na Asa Sul, uma planta de grande porte caiu sobre quatro carros estacionados. Os veículos estavam desocupados, e os danos foram apenas materiais.