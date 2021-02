Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Terracap/Divulgação)

Noroeste terá shopping e serviços de hotelaria

A Diretoria de Novos Negócios da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) vai lançar, ainda neste semestre, licitação para um grande centro comercial no Setor Noroeste. Ele será construído em um terreno de 61,8 mil m², às margens da Via W7. O empreendimento, de vocação multiuso, vai oferecer estrutura de shopping center, lajes corporativas e salas comerciais, com possibilidade até de serviços de hotelaria. “Trata-se de uma enorme oportunidade de mercado”, afirma o presidente da Terracap, Izidio Santos.



Parceria com setor privado

O projeto final será desenvolvido em parceria com a iniciativa privada, a partir da definição do licitante vencedor. A Terracap já deu início às reuniões com investidores interessados. A proposta é que o próprio mercado contribua com a modelagem do negócio.

Aumento da população

As projeções indicam uma população de cerca de 44 mil pessoas na região para os próximos anos, apontando expressivo modelo consumidor no futuro, com alto poder aquisitivo. A análise da vocação de mercado da região focou aspectos de localização e acesso, perfis demográfico e econômico, bem como oferta dos segmentos de comércio. Há previsão de hotel-residência no complexo. A proposta de serviços foi elaborada pela Terracap, em conjunto com a Urban Systems, empresa contratada para auxiliar nos estudos.

Acessibilidade e paisagismo

Já foram elaborados perfis arquitetônicos preliminares, prevendo a implantação e o estudo de massas. Os trabalhos priorizam o pedestre, a acessibilidade, o conforto climático e o paisagismo, com uso de espécies do cerrado e prevendo várias soluções, como praças internas, circulação suspensa, teto verde, rooftops, painéis fotovoltaicos e estacionamento subterrâneo.

Grupo Boticário usará microalga encontrada no DF

Um organismo do bioma Cerrado mostrou-se promissor para adoção pela indústria cosmética. É uma microalga encontrada nos cursos d’água do Distrito Federal. É rica em carotenoides, substâncias com ação antioxidante comprovada. A cepa de coloração verde agradou aos pesquisadores, porque pode ser usada como corante natural.

Mercado movimenta bilhões

O mercado brasileiro de cosméticos é, atualmente, o quarto maior do mundo, movimentando cerca de US$ 32 bilhões em consumo, segundo a agência Euromonitor International, produtora de relatórios de inteligência.



Parceria com a Embrapa

O grupo Boticário desenvolve o projeto da microalga do cerrado em parceria com a Embrapa. A matéria-prima foi escolhida entre fungos, bactérias e microalgas da coleção de micro-organismos da empresa brasileira de pesquisa.

Destaque público em gestão de negócio hospitalar

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) se destaca nos cenários nacional e internacional com premiações. Recebeu o selo Acreditado com Excelência, conferido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A iniciativa reconhece instituições de saúde que atingem padrões elevados de segurança, qualidade e gestão integrada. Dos 166 que alcançaram o nível mais alto da certificação, apenas 26 são hospitais públicos. No Brasil, além do HCB, apenas outras duas unidades de saúde, públicas e pediátricas, têm esse nível: uma em São Paulo e outra no Pará. O HCB também recebeu o prêmio Latin American Quality Awards 2020, que busca fomentar e apoiar a competitividade de empresas e organizações latino-americanas. A distinção foi alcançada devido ao exemplo de gestão de negócios.