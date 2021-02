Taguatinga e Sol Nascente ficam sem luz nesta quarta-feira

CB Correio Braziliense

Taguatinga e Sol Nascente/Pôr do sol ficarão sem energia nesta quarta-feira (17/2) - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A Companhia Energética de Brasília (CEB) vai executar serviços de melhorias no fornecimento de energia em duas regiões do Distrito Federal nesta quarta-feira (17/2). Taguatinga e Sol Nascente/Pôr do sol ficarão sem energia. Confira abaixo onde e quando os serviços serão feitos.

Taguatinga: por causa da substituição de postes, a QNM 40/42 ficará sem energia das 7h50 às 13h, nos blocos A, B e C.

Sol Nascente/Pôr do Sol: a interrupção ocorrerá na Área Especial 105, para extensão de rede aérea de alta tensão, entre as 9h e as 16h.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a companhia pelo telefone 116. A ligação é gratuita, e o atendimento está disponível 24 horas.