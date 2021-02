CM Cibele Moreira

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), Francisco Maia, morreu na madrugada desta quarta-feira (17/2) por complicações da covid-19. A informação está confirmada pela assessoria de imprensa da federação.

Francisco Maia estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital Santa Lúcia Norte desde 17 de janeiro. As informações sobre velório ainda serão divulgadas.

A notícia do falecimento de Chico Maia pegou muitos amigos e colegas de surpresa. O secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, ressaltou o carinho e a parceria junto com o presidente da Fecomércio. “A cultura de Brasília deve muito a esse verdadeiro empreendedor que, com visão revolucionária, sempre apoiou os artistas do Distrito Federal. Tínhamos projetos para desenvolver juntos e mantínhamos uma estreita colaboração, sempre pensando em inovar”, destacou. “Chico Maia trabalhava como se soubesse que o tempo é curto, que não podemos deixar os nossos sonhos para o amanhã, que a vida só vale a pena quando conseguimos realizar. Meus sentimentos a todos os familiares”, pontuou Bartolomeu.

Natural de Teresina (PI), Francisco Maia Farias foi criado em São Luís (MA) até os 13 anos, quando se mudou para Brasília em 1963 e adotou a cidade para viver. Formado em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), trabalhou nos principais veículos de comunicação da cidade durante a década de 70, entre eles o Correio Braziliense, Jornal de Brasília, Rádio Nacional e Diário de Brasília.

Após longa trajetória como jornalista, Maia decidiu virar empresário e montar seu próprio negócio na área de comunicação social. Foi pioneiro no segmento de produtoras de vídeo e, posteriormente, virou empreendedor no setor de eventos e hotelaria.

Há mais de 20 anos Francisco Maia faz parte da Diretoria da Fecomércio-DF, tendo se tornado o atual presidente da entidade, e há oito anos foi o presidente do Sindicato das Empresas de Promoção de Eventos do DF (Sindeventos). Ele também atuou como vice-presidente no Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal (Sindetur-DF) e na presidente da Câmara de Turismo e Hospitalidade da Federação.

Chico Maia deixa esposa, três filhos e seis netos.