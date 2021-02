GDF vai construir viaduto para facilitar acesso a Vicente Pires

CB Correio Braziliense

A obra deve atender a uma população de 75 mil moradores - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nesta quarta-feira (17/2), que fará a construção de um viaduto subterrâneo na Via Estrutural para facilitar o acesso a Vicente Pires. O valor estimado do investimento é de R$ 12 milhões, com geração de 120 empregos.

De acordo com o GDF, o projeto está na etapa de execução, ou seja, prestes a entrar na fase de licitação para contratar a empresa responsável pelas obras. A construção do viaduto está prevista para começar no segundo semestre deste ano, com duração de oito meses.

Segundo o governo, o chamado viaduto em trincheira vai ligar a via da Estrada Parque Ceilândia (EPCL/ DF-095) – na altura do antigo posto da Polícia Militar – ao Setor Habitacional Vicente Pires, pela Rua 5. A ligação desafogará o trânsito na chegada e na saída da região, que atualmente conta com apenas dois acessos: a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e o Pistão Sul.

Conforme o GDF, com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Via Estrutural, sentido Taguatinga, vão entrar pelo túnel e sair na marginal da Estrutural que interliga a Rua 5. "Estamos atendendo a uma população de 75 mil moradores, carentes de acessos e que ganharão mais benfeitorias", afirmou o subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização da Secretaria de Obras, Ricardo Terenzi.

O equipamento público será composto por um conjunto de estruturas de contenção de aterro dividido em três tabuleiros – Pista Oeste, Pista Leste e Pista Marginal Leste da Via Estrutural –, com comprimento total dos vãos de 19,8 metros e largura de 19 metros.

Acesso rápido

O administrador regional de Vicente Pires, Daniel de Castro, afirma que o governo concluirá o maior pacote de obras de uma região já habitada. "Com mais esse acesso, quem chegar aqui vindo do Plano Piloto pela Estrutural não precisará mais ir lá em cima, em Taguatinga, para retornar nem enfrentar a marginal em horários do fluxo reverso", explicou.

Segundo o GDF, o projeto de construção do viaduto estava parado desde 2008 e passou três gestões sem sair do papel, até que o governador Ibaneis Rocha (MDB) tomou a frente do processo. "Trata-se de uma intervenção viária aguardada por nós há mais de dez anos e que vai ser uma maravilha, não só por nós moradores, mas por quem trafega pela cidade", afirmou o empresário Alberto Meireles.

Com informações da Agência Brasília