Covid-19: Distrito Federal tem mais 10 mortes e 583 infectados

LP Luana Patriolino

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou mais 10 mortes e 583 novos casos de covid-19 nesta quarta-feira (17/2). Com os registros a mais, o DF acumula 4.718 óbitos e 286.720 contaminados pelo novo coronavírus. Desse total, 277.179 se recuperaram.

A média móvel de casos desta quarta-feira (17/2) ficou 581,57 — 26,5% menor que o registrado há 14 dias. Quanto às mortes, na comparação com a mesma data, o indicador ficou em 9,85 — 6,8% a menos do que o verificado em 3 de fevereiro.

De acordo com dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, duas pessoas morreram em casa, as outras oito, no hospital. As mortes foram notificados entre moradores de Ceilândia (2); Recanto das Emas (2); Águas Claras (1); Gama (1); Planaltina (1); São Sebastião (1); Sol Nascente (1); e Taguatinga (1).

Com relação ao local de residência do total de infectados, 87,6% são moradores do DF e 7,9%, de outras unidades da Federação. Dos casos residentes do Distrito Federal, as regiões sudoeste e central detém o maior número absoluto de casos confirmados. As maiores incidências foram registradas em Sobradinho 1, Lago Sul, Plano Piloto e Taguatinga.

Em números absolutos de casos, Ceilândia está no topo, com 31.583 infectados, seguida por Plano Piloto (26.834), Taguatinga (23.096) e Samambaia (6.568).