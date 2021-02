Capital S/A

SS Samanta Sallum

Orquídeas, um bom negócio na terceira idade

João Batista Borba, 64 anos, costumava presentear a mãe com orquídeas. O hábito logo se tornou hobby e depois deu forma a um empreendimento de sucesso que tem as raízes fincadas em solo brasiliense.

Batista cultiva orquídeas para vender e abriu sua propriedade à visitação. O que era um passatempo virou negócio sério quando se aposentou, em 2013, depois de 32 anos de trabalho no BRB.

Pioneiro, chegou a Brasília no ano de 1960, quando tinha apenas 4 anos de idade. Ele e os pais vieram de Goiás em busca do sonho de uma vida melhor na capital. É na propriedade da família, uma área de 9 mil m² em Sobradinho, que cultiva as orquídeas.

Curso para aposentar

“Em 2013, faltavam poucos dias para eu me aposentar. O BRB sempre promovia um curso preparatório para aposentadoria e eu fui convidado. Lá, conheci melhor o Sebrae e percebi que poderia transformar o gosto por orquídeas em algo lucrativo e envolver toda a minha família”, conta. Surgia, ali, o Orquidário Batista.

Aniversário do Jardim Botânico

Agora, levará as orquídeas para a comemoração do 36º aniversário do Jardim Botânico de Brasília, em 5, 6 e 7 de março. Batista também tem planos de construir, dentro da propriedade, uma boutique para comercializar as flores e atrair ainda mais o público brasiliense.

Visitas reabertas

“O meu conselho é para que todo mundo que trabalha e está prestes a se aposentar e curtir a vida dê uma chance ao empreendedorismo. Me faz relaxar e ocupa a minha mente."

Ele reabriu recentemente o orquidário para visitação pública, que está sendo realizada seguindo todas as recomendações de prevenção ao novo coronavírus. Também oferece serviço de entrega, que pode ser solicitado pelo Facebook e pelo Instagram.

Bancorbrás em expansão

A agência de viagens vai inaugurar a terceira loja física em Brasília durante a retomada do setor na cidade.

O turismo foi um dos setores mais impactados pela covid-19 em 2020. Mas, com o reaquecimento, a Bancorbrás está ampliando os seus negócios. A nova loja, no Shopping Águas Claras, vai abrir em 26 de fevereiro.

“Todos nós estamos confiantes com o início da vacinação contra a covid-19. Esse novo cenário vai gerar uma retomada da procura por pacotes de viagens”, diz Junior Lins, diretor executivo da empresa.



Legado para a Fecomércio e para Brasília

Francisco Maia deixa importante legado em realizações não só para o segmento que liderava, como para toda a população da capital. Como presidente da Fecomércio-DF e do Fórum Produtivo do DF, deixou encaminhados projetos importantes na área empresarial, social e cultural. Maia também criou a Câmara de Mulheres Empreendedoras do DF.

O Sesc no DF ganhará nova sede, no Lago Sul, próximo à Ponte JK, onde será criado um polo de lazer, cultura, educação e saúde, com inauguração prevista para 5 de dezembro de 2021. A Faculdade Senac também terá nova sede, na 913 Sul.

Natal Monumental

Realizou o Natal Monumental na Torre de TV em 2019; e em 2020 o Natal Solidário, que distribuiu milhares de ceias e presentes a comunidades carentes.

Teve forte atuação para dar apoio aos empresários do setor atingidos pela pandemia. Mas também se preocupava com as famílias carentes.

Emprego para quem precisa

Uma das últimas ações antes de ser internado com covid-19 foi concluir um levantamento sobre a população em situação de vulnerabilidade social por regiões administrativas. A pesquisa nortearia uma das principais ações da entidade para 2021: “A inserção dessas pessoas no mercado de trabalho para que tenham renda e possam sair do estado de pobreza”, disse Francisco Maia à coluna em 15 de janeiro, um dia antes de ser internado.