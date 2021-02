Criança de 4 anos é atropelada enquanto andava de bicicleta; condutor fugiu

DD Darcianne Diogo

(crédito: CBM/DF)

Uma criança de 4 anos está internada em estado grave no Hospital de Base após ser atropelada por um carro, na tarde desta quarta-feira (17/2). O acidente aconteceu na DF-130, próximo ao Núcleo Rural Rajadinha 2, em Planaltina. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Quinze militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) se deslocaram para atender a ocorrência. Uma aeronave da corporação também foi utilizada para auxiliar no resgate. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a menina andava de bicicleta na rua, quando foi atingida pelo veículo.

Testemunhas relataram aos policiais que o carro envolvido era uma caminhonete prata, mas não conseguiram anotar a placa do automóvel. Os bombeiros encontraram a criança caída no chão, com sangramento no couro cabeludo e trauma de crânio. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o resgate.

Fuga

O condutor fugiu do local do acidente sem prestar socorro, relataram as testemunhas. No local, parte do parte-choque do carro foi encontrado. Em busca pelo homem, policiais militares foram até um condomínio próximo e encontraram as imagens das câmeras de segurança. Na filmagem, uma Hilux prata aparece entrando no condomínio minutos depois do acidente. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil investiga o caso.