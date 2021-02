Capital S/A

CB Correio Braziliense

Parceira Top das Américas

A Tecnisys ganhou o prêmio de Top Partner of The Year America, da WSO2, líder em fornecimento de plataforma de integração de sistemas utilizando software livre. A premiação reconhece empresas parceiras pelo excelente desempenho comercial em 2020.

A companhia brasiliense teve atuação de destaque entre todas as parceiras da WSO2 na América do Sul, Central e do Norte. “Hoje, nosso atendimento ocorre em território nacional, mas essa premiação nos faz querer desbravar setores internacionais, levando a experiência e a excelência na entrega de projetos a clientes corporativos”, destaca Giovanni Coelho, diretor-presidente da Tecnisys.

A marca foi reconhecida por exemplo de renovação de negócios, por aumentar a participação de consultores certificados pelo WSO2 e pelo impacto resultante nas operações comerciais. “Concorremos com grandes empresas do setor da tecnologia e nos destacamos”, comemora Coelho.

Dos grandes eventos para os exames da covid-19

João dos Santos Horvath Junior, 51 anos, trabalhava com eventos e teve suas receitas paralisadas devido ao isolamento social. Por isso, precisou se reinventar. Fez uma parceria com o Laboratório MedicMais, em Sobradinho, e mudou o segmento da empresa dele, a Biotec, para começar a fazer testes de covid-19 em postos drive-thru. “A pandemia me despertou para a necessidade de buscar alternativas. E vi a oportunidade de atuar neste cenário, já que era urgente. Como empresário, sinto-me realizado em dar minha contribuição na ação do combate ao vírus e na geração de novos empregos”, diz.

Pesca e náutica

Entre os eventos conhecidos que João dos Santos promove, está a Feira de Pesca e Náutica, na orla do Lago Paranoá anualmente. “Nosso setor de eventos ficou muito prejudicado. Fomos os primeiros a fechar e seremos os últimos a abrir. Estamos na esperança de que, neste segundo semestre, possamos realizá-la”, avalia.

Laudo bilíngue

Não há necessidade de pedido médico para realizar os exames, e a Biotec oferece laudo bilíngue — em inglês e português — em até 48h, para quem precisar fazer viagens internacionais. Os exames custam de R$ 79,99 a R$ 250 e podem ser parcelados. Ficam prontos em 45 minutos. O funcionamento dos postos é diário, de domingo a domingo, das 8h às 19h. Os pontos são nos estacionamentos do hipermercado Extra de Taguatinga, na Asa Norte, no SIA e no Ginásio Centro Olímpico do Gama. A Biotec faz testes IGG, IGM e antígeno (por via nasal).

Modo ético de vida é tendência de consumo

Cada vez mais, pessoas cobram da indústria questões relacionadas a meio ambiente, sustentabilidade, bem-estar animal, métodos de produção e práticas trabalhistas. Demonstram, também, o desejo de impactar positivamente a comunidade por meio de suas decisões de consumo. Essa tendência de mercado é chamada Modo de Vida Ético.

Dispostos a pagar mais

Cerca de 66% dos consumidores estão dispostos a gastar mais por um produto de uma marca sustentável. Esse índice é ainda maior na geração millennial — nascidos entre 1980 e 1994: 73%, segundo relatório global de sustentabilidade corporativa publicado pela Nielsen.