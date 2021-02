Editora do Correio recebe prêmio por incentivo ao turismo brasiliense

CB Correio Braziliense

Secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça (E), com a jornalista Taís Braga - (crédito: Wanderlei Pozzembom/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense é um dos vencedores do 1º Prêmio Brasília O Novo Olhar do Turismo, promovido pela Secretaria de Turismo do DF (Setur). A jornalista Taís Braga, editora do caderno de Turismo foi premiada na categoria Profissionais de Imprensa, na tarde dessa quinta-feira (18/2).

Organizado pela Setur em parceria com Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e Fundação Athos Bulcão (Fundathos), o prêmio visa identificar, reconhecer, valorizar profissionais e iniciativas que atuem na promoção, divulgação e desenvolvimento do turismo na capital nos últimos dois anos.

Em uma cerimônia na redação do Correio, respeitando as normas sanitárias de prevenção à covid-19, a secretária, Vanessa Mendonça, destacou a importância do trabalho do profissional de imprensa na promoção do setor.

Para Taís Braga, trabalhar na área de turismo é "uma forma de conectar pessoas e lugares e mostrar novas formas de viver, se divertir e adquirir conhecimento". Segundo a editora, "Brasília é uma cidade para ser amada, para viver e para ser vista, porque é sempre bela, em vários ângulos e em todas as estações".