Aeroporto de Brasília movimenta mais de 1 milhão de passageiros em janeiro

Medidas de segurança foram adotadas para evitar a disseminação do coronavírus - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Aeroporto de Brasília registrou um fluxo de um pouco mais de 1 milhão de passageiros no primeiro mês de 2021. Apesar do movimento, a quantidade de passageiros ainda é bem inferior ao que é esperado para o período. Normalmente, janeiro é um dos meses com maior trânsito de pessoas e aviões do ano, mas, devido à pandemia do novo coronavírus, o fluxo foi 35,9% inferior ao de 2020, quando o terminal recebeu quase 1,6 milhão de pessoas.

O número de pousos e decolagens foi de 8.964 no mês e as cidades mais procuradas foram: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Confins, Salvador e Fortaleza.

Janeiro foi o 9º mês de crescimento consecutivo. Comparado com dezembro, o crescimento foi 1,9% maior, e, para receber os usuários, a concessionária tem adotado diversas medidas e investindo em tecnologia e conforto para os passageiros.

Segurança

São mais de 100 pontos de álcool gel para higienização das mãos presentes em todo o trajeto até o portão de embarque. O chão das filas de check-in, raio-x e portões de embarque estão adesivados com demarcações de distanciamento. Além disso, os balcões possuem barreiras de acrílicos instalados para proteger passageiros e funcionários. Tanto no embarque quanto no desembarque, uma câmera termográfica mede a temperatura dos passageiros.

A limpeza também foi reforçada. Na entrada dos banheiros uma placa informa o horário da última higienização que acontece a cada uma hora e meia. Houve aumento da reposição de sabonetes, limpeza de corrimãos e há equipes dedicadas somente para a higienização dos ônibus de passageiros. Antes e depois de cada viagem os veículos são totalmente desinfetados.

*Com informações da Inframerica