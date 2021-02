Zoológico de Brasília abre edital para seleção de ambulantes

AD Alice Dias

Os ambulantes podem vender lanches e bebidas não alcoólicas - (crédito: Ana Rayssa/CB/DA Press)

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) publicou, nesta sexta-feira (19/02), um edital para ambulantes interessados em vender alimentos dentro do espaço do zoológico. Serão selecionados dez ambulantes com base em parâmetros definidos na publicação no Diário Oficial do DF (DODF) Eles vão ocupar áreas de visitação pública de 2 de março a 2 de maio.

Não é a primeira vez que o Zoológico faz um chamamento público como esse: todos os ambulantes que entraram no local por meio de seleção. De acordo com o Edital de Chamamento Público, os ambulantes podem vender, além de bebidas não alcóolicas, até duas especialidades dos alimentos abaixo:

Culinária internacional (pizza, macarrão, risoto e afins)



Culinária regional (vatapá, tapioca, cuscuz, acarajé, cocada e afins)



Sanduíches (hamburgueria em geral)



Creperia



Alimentação vegana



Pastéis diversos



Açaí, picolés, sorvetes e dindins, desde que não caracterize nenhum veículo empregatício com marca oferecida.

Os interessados devem encaminhar as propostas até às 18h do dia 22 de fevereiro, conforme descrito no edital.