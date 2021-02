CB Correio Braziliense

CURSOS



Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/direito-eleitoral.



Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.



Indústria cultural

A Associação Artística Mapati (Aama), em parceria com o Festival Bocadim, lança novo bloco de oficinas gratuitas do programa Profissão Arte. Estão disponíveis cursos rápidos de preparação e profissionalização para jovens que pretendem ingressar no mercado produtivo da cultura. As aulas ocorrem neste mês e atenderão, prioritariamente, pessoas com mais de 18 anos, familiares de cidadãos em privação de liberdade — do sistema prisional e/ou socioeducativo —, assim como a comunidade LGBTQIA+. Informações: bit.ly/3afX9gy.

Livro para crianças

A escritora Isa Colli traz uma novidade para seus leitores mirins: o livro Tâmaras e Quibes, em formato digital, no Brasil, e impresso para o restante do mundo. A obra tem como tema central a imigração, o respeito às diferenças e lições básicas dos valores dos estudos, trabalho e do empreendedorismo. O livro foi inspirado no bairro do Brás, em São Paulo, e narra a história da imigração, principalmente do Oriente Médio, e convida os pequenos a passearem pela culinária dos países árabes. Para adquirir essa e outras obras da autora, acesse: www.collibooks.com.



Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte. A professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além da obrigatoriedade do uso de máscara. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



Vendas

O curso Ações eficazes em vendas, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), visa promover o aperfeiçoamento de profissionais do comércio. As aulas oferecem conteúdos sobre práticas eficazes no fluxo de venda e na negociação com clientes. Valor: R$ 86,42. Informações: bit.ly/2Z3cdZC.

Xadrez

A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas as idades, do nível inicial ao avançado. As atividades são semanais, com duração de duas horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por videoconferência. Valor: R$ 240 por mês. Local: SCLN 114, Bloco B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 61 9 8304-6464 ou pelo site xadrezvalle.com.br.



OUTROS



Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.



Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.



Concurso para compositores

O concurso Primeiro, a Poesia promete dar visibilidade a artistas e compositores do Distrito Federal. Para participar, o interessado deve se inscrever, até 1º de março, pelo link: primeiroapoesia.com.br. Em tempos de pandemia, o concurso teve de se adaptar a um novo formato. Por isso, as seletivas ocorrerão de forma virtual, com votação popular.



Literatura colaborativa

A escritora e jornalista Jô Ramos convida autores a enviar obras ainda não publicadas para fazer uma coletânea colaborativa. Apaixonada pela escrita, Jô lançou a editora ZL Books há cerca de 11 anos. Ela assina projetos que priorizam o autor independente, para auxiliar e dar visibilidade a novos talentos da literatura nacional. As inscrições vão até 1º de março, pelo e-mail zlbooks11@gmail.com.



Marketing digital

A jornalista e especialista em marketing digital Walquene Sousa lançou o livro Instagram do Zero à Prática — Método para Empreendedores Usarem o Instagram. O objetivo é ajudar esse público a crescer na plataforma e saber que tipo de conteúdo postar para aumentar as vendas. O e-book pode ser comprado por meio do perfil @walquene.sousa.



Nhoque da sorte

O Dudu Bar retorna com a tradição do nhoque da sorte. Todo dia 29, a casa disponibiliza cinco opções de sabores do prato, considerado por muitos um amuleto. Os valores vão de R$69,97 a R$ 79,97.



Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passou a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços vão de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.

Desligamentos programados de energia

SAMAMBAIA

QN 212: conjunto B, lote 1, das 8h às 13h.

Isto é Brasília

crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press

A Justiça

O prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) foi concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com projeto estrutural do engenheiro Joaquim Cardozo. Em frente ao STF, está a escultura A Justiça, esculpida por Alfredo Ceschiatti, em 1961.

Grita geral

SAMAMBAIA SUL

PENSÃO POR MORTE



A cozinheira, atualmente desempregada, Irene de Jesus, 48 anos, procurou a coluna Grita Geral para reivindicar, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o direito à pensão por morte. Em 2019, quando seu marido foi diagnosticado com câncer na língua, a família passou a buscar tratamento, sem sucesso. Agora, a viúva procura o INSS para receber a pensão por morte. “O processo está em análise há oito meses no INSS. Todo mês ligo para eles, e não obtenho resposta”, afirmou.



» O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que o benefício está em análise. “Houve uma exigência de entrega de documentos e informações, verificada no início de julho de 2020 e cumprida pela segurada no mesmo mês. A previsão, conforme verificado nos sistemas, é de conclusão ainda esta semana”, respondeu o instituto.

SANTA MARIA

VACINAÇÃO NA UBS Nº2



O oficial sênior da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) Marlos de Souza, de 52 anos, reclamou ao Correio sobre a logística de vacinação na Unidade Básica de Saúde nº 2, de Santa Maria. Ele conta que levou, no último dia 9, a mãe de 79 anos para vacinar contra a covid-19, mas a senhora não foi imunizada. “Voltamos para casa sem vacina, porque fomos informados pelos funcionários da UBS que, apesar de ter sido noticiado na imprensa e na página da Secretaria de Saúde, a UBS não recebeu um documento oficial da secretaria e por isso só estavam vacinando idosos acima de 80 anos. Um absurdo! Eu fiquei chocado com a falta de planejamento e estruturação do plano”, reclamou.



» A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Sedes-DF) respondeu que, conforme protocolo da pasta, a Região de Saúde Sul está vacinando os idosos maiores de 79 anos e demais grupos prioritários nesta fase. “As Unidades Básicas de Saúde da região estão abastecidas”, afirmou o órgão.