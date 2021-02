Chegada de doses cercada por incertezas

SS Samara Schwingel AB Adriana Bernardes

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) recebeu a informação de que receberá menos doses de vacinas contra a covid-19 do que o esperado. O envio da remessa está previsto para terça-feira, e o anúncio ocorreu após reunião com representantes do Ministério da Saúde, ontem. A expectativa era de contar com 100 mil doses da CoronaVac, mas o novo quantitativo só será informado na segunda-feira. Ainda ontem, segundo o Gsaid — banco de dados de laboratórios que sequenciam genomas do coronavírus — houve a identificação de um morador do DF infectado pelo vírus da variante que circula no Rio de Janeiro, a cepa P2. No entanto, a SES-DF informou que não recebeu relatório com confirmação do caso.

Com a queda no número de doses recebidas, há preocupação com a possibilidade de ampliar o atendimento no DF. Até quinta-feira, a capital federal tinha cerca de 8 mil vacinas em estoque, para aplicação da primeira dose — o que deve durar só até quarta-feira. Apesar do cenário, internamente, representantes da SES-DF esperam inserir no cronograma de vacinação da próxima semana, ao menos, idosos com 78 anos. Porém, tudo dependerá do posicionamento do Ministério da Saúde e de quantas doses de vacinas chegarão. A última vez em que o DF recebeu imunizantes foi em 7 de fevereiro (leia Linha do tempo).

O Ministério da Saúde comunicou que a distribuição das doses ocorre “de maneira igualitária e proporcional ao público-alvo definido no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19”. O ministro Eduardo Pazuello confirmou, em reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), ontem, que o Brasil terá mais 4,7 milhões de doses entre o fim de fevereiro e o início de março. “O cronograma de distribuição para os estados será divulgado na próxima semana”, completou a pasta federal.

Diante das incertezas, o professor de epidemiologia da Universidade de Brasília (UnB) Walter Ramalho considera que estender a vacinação aos poucos e garantir a segunda dose do imunizante aos vacinados é mais importante do que ampliar o processo para mais faixas etárias. “A ampliação só pode ocorrer se houver certeza do recebimento de mais doses, principalmente da CoronaVac, que tem um intervalo menor. É importante lembrar que a imunização só é completa após a segunda aplicação”, destaca Walter.

Variantes

Além da cepa britânica (B.1.1.7), a variante P2, identificada primeiro no Rio de Janeiro, apareceu no resultado de um exame de genoma de um morador do DF, segundo dados da plataforma Gsaid. A amostra do homem de 32 anos foi colhida no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Piauí, em 23 de julho, e confirmada pelo instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O sistema também indica a infecção pela variante britânica de homem de 33 anos, cujo material biológico foi coletado em 31 de dezembro. A SES-DF busca identificá-lo para fazer a vigilância epidemiológica.

A variante P2 é uma mutação genética da cepa B.1.1.2.8, que circula no Brasil desde março. Ela é considerada preocupante porque, assim como a P1 — verificada, inicialmente, no Amazonas — e a B.1.1.7, a transmissão ocorre mais rápido. Não há estudos que apontem se ela seria mais letal ou não. Além delas, circulam no DF, segundo o Gsaid, a cepa B.1.1.33 — a mais comum, que está no Brasil desde março —; a B.1.1.314, uma variante da brasileira; e a B, que seria da linhagem “original”, vinda da China.

Apesar de os dados estarem classificados e abertos a consulta, a SES-DF informa que não recebeu retorno sobre o sequenciamento de exames do DF e enviados aos laboratórios de referência. Por isso, a pasta não confirma a circulação das variantes em solo brasiliense (leia mais na página 14). Bergmann Morais, professor e pesquisador da Universidade de Brasília (UnB), lembra que o Gsaid é o primeiro lugar onde os cientistas cadastram informações sobre mutações identificadas. “Só depois eles escrevem e enviam os relatórios do sequenciamento aos governos e às secretarias de cada estado. Portanto, pode haver um atraso na oficialização das informações”, explica o especialista.

Acertos

Ontem, gestores da Saúde do DF se reuniram com integrantes da força-tarefa de combate à pandemia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para debater o atual cenário da pandemia. Durante o encontro, os representantes da instituição viram de maneira positiva o processo de ampliação dos leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) anunciado pela SES-DF na quinta-feira.

Para o MPDFT, a plataforma de agendamento lançada ontem no DF também é um recurso importante para melhorar a logística do processo, o planejamento das doses e para evitar aglomerações. Em relação às novas cepas, o Ministério Público acredita que há necessidade de maior controle biológico e ampliação da vigilância laboratorial. Além disso, a instituição pediu à Secretaria de Saúde que produza uma nota técnica sobre a relação dos coronavírus em circulação com os imunizantes existentes. “Será um documento importante para explicar a repercussão das cepas e o que isso significa para as vacinas, se elas terão eficácia contra as variantes”, afirmou o coordenador da força-tarefa, o procurador de Justiça José Eduardo Sabo Paes.

Agendamento da segunda dose

Quem tiver de receber a segunda dose da CoronaVac entre 22 e 26 de fevereiro pode agendar a aplicação do imunizante pelo site: vacina.saude.df.gov.br.

Boletim

Entre quinta-feira e ontem, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou 864 novos casos de covid-19 e mais 10 mortes pela doença. No DF, há 288.229 contaminados, dos quais 4.738 morreram e 96,6% se recuperaram. Em relação aos leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs), há 333 disponíveis para pacientes com a doença na capital federal, sendo 220 na rede privada e 113 na pública. Desse total, 10 estão bloqueados, 311 ocupados (93,3%) e 61 livres. Os dados são da Sala de Situação da Secretaria de Saúde e consideram leitos adultos e pediátricos.

Linha do tempo

18 de janeiro

DF recebe 106,1 mil doses da CoronaVac

19 de janeiro

Início da vacinação dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente, indígenas, pessoas com mais de 18 anos

institucionalizadas e respectivos acompanhantes

24 de janeiro

DF recebe 41,5 mil doses da Covishield

25 de janeiro

Ministério da Saúde encaminha mais 19 mil doses da CoronaVac

1º de fevereiro

Começa vacinação de pessoas com 80 anos ou mais

7 de fevereiro

DF recebe 37,4 mil doses da CoronaVac

9 de fevereiro

Idosos com 79 anos começam a ser vacinados



Tira-dúvidas

Porque é importante o sequenciamento e a identificação da nova cepa?

O sequenciamento genético é fundamental para o monitoramento epidemiológico, identificação da origem dos vírus e onde estão as mutações, principalmente as chamadas variantes de atenção, que podem ser mais transmissíveis, mais graves e levar à falha vacinal. Como vimos na África do Sul, algumas mutações levaram à redução da eficácia da vacina AstraZeneca de 90% para 10%. Se não houver controle, os serviços de saúde colapsam. Por isso, o sequenciamento e a identificação são importantes, para que as autoridades façãm o planejamento epidemiológico e de recursos.

Há a necessidade de ter rapidez nesse processo?

O processo não é rápido. O sequenciamento precisa ser feito em laboratórios especializados. Porém, quanto mais rápido tivermos a informação, melhor, até para os gestores gerenciarem a crise.

Até quando devo tomar a segunda

dose? A data do cartão de vacinação

é o limite ou posso demorar mais?

As vacinas só não devem ser aplicadas antes da data recomendada no cartão. Não há problema em tomar a segunda dose após a data indicada, porém, quanto mais a pessoa demorar, mais tempo ela vai ficar desprotegida e sem imunização contra o vírus. Nesse período, ela pode pegar a doença ou ser vetor de transmissão. Por isso, recomenda-se que a aplicação seja feita na data correta.

O que acontece se eu não tomar

a segunda dose?

Sem a segunda dose, o processo de imunização não é completo. Ou seja, a vacina se perde, e a pessoa não desenvolve a proteção completa contra o vírus. Por isso, é importante garantir a aplicação dela.

Fontes: Walter Ramalho, professor de

epidemiologia da UnB; Joana D’Arc Gonçalves, infectologista do Hospital Regional da Asa Norte (Hran); e Alexandre Cunha, infectologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília.