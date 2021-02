Situação no Entorno preocupa e pode afetar sistema de saúde do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press )

As cidades de Goiás próximas ao Distrito Federal (DF) estão em situação epidemiológica preocupante. Para conscientizar a população quanto ao atual estado de calamidade pública provocado pelo novo coronavírus, uma força-tarefa foi às ruas de Luziânia na manhã de ontem.

O sinal de alerta surgiu após o aumento de casos da covid-19 na região. De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), a ocupação de leitos das 371 unidades públicas estaduais chegou a 93,26%. Das 417 enfermarias públicas estaduais, 62,83% estão ocupadas.

Luziânia é uma das cidades em que circula a variante britânica do novo coronavírus. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou que a cepa está em circulação no Distrito Federal desde dezembro. Na sexta-feira, o Correio revelou que a variante do novo coronavírus do Rio de Janeiro também está em circulação no DF, desde julho.

A situação do Entorno preocupa, pois afeta o sistema de saúde do DF. Em mapa divulgado na última quarta-feira pela SES-GO, a região que compreende os municípios de Águas Lindas, Cidade Ocidental, Cristalina, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso estava entre as áreas de calamidade.

Possível lockdown

Os prefeitos de Luziânia, Novo Gama, Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás discutiram a adoção de medidas restritivas para evitar o avanço da pandemia na sexta. No entanto, a decisão foi por esperar o retorno das comissões de crise das respectivas cidades para definir as ações. A discussão coloca em jogo a possibilidade de decretação de lockdown nos municípios.

Na próxima semana, chefes do Executivo de quatro cidades goianas do Entorno pretendem se reunir com representantes do Ministério Público e com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para decidir quais medidas restritivas adotar devido ao avanço da pandemia da covid-19.