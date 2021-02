Sejus e TJDFT fazem capacitação para escuta de crianças e adolescentes

CB Correio Braziliense

Violência sexual contra crianças é um dos temas do webinário -

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e o Núcleo Jurídico da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) promovem, nesta quinta-feira (25/2), a capacitação sobre a escuta especializada de crianças e adolescentes nos casos de violência sexual.

No encontro virtual, conselheiros tutelares, psicólogos e assistentes sociais do Programa Pró-Vítima serão capacitados. A iniciativa tem como objetivo atualizar os profissionais em relação à Lei n.13.431/2017, que diferenciou a escuta especializada feita pela rede de proteção do depoimento especial realizado nas delegacias e na justiça.

As atividades fazem parte do Programa Maria da Penha Vai à Escola, que visa promover e divulgar, nas escolas públicas do Distrito Federal, a legislação que busca prevenir e coibir a violência contra a mulher. Em meio à pandemia do novo coronavírus, segundo a Sejus, enquanto as escolas públicas estão fechadas para aulas presenciais, o foco tem sido a realização de webinários voltados para a qualificação dos multiplicadores do projeto.

Os interessados em participar do encontro virtual devem se inscrever pelo link. Os participantes serão certificados pelo TJDFT conforme presença no evento.



Com informações da Agência Brasília.