Hospital Veterinário Público vai dobrar os atendimentos em maio

Tanto a capacidade de atendimento quanto a de cirurgias será ampliada - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) anunciou, nesta terça-feira (23/2), que o Hospital Veterinário Público (Hvep) atenderá um público duas vezes maior a partir de maio. A estimativa é que o local passe de 900 para 2,1 mil consultas por mês.

De acordo com o Ibram, cinco módulos pré-fabricados, tipo contêineres, serão adaptados ao lado da sede. Quatro deles vão abrigar novos consultórios e o outro, o almoxarifado do hospital. Além disso, o centro cirúrgico será ampliado e realizará, também, cirurgias ortopédicas.



Conforme o Instituto, as senhas distribuídas para o atendimento vão passar de 50 para 100 por dia. O número de funcionários entre veterinários, assistentes e apoio, será aumentado em 25%, passando de 34 para 55 funcionários.

Outra novidade para os usuários será a marcação de consultas pelo Agenda-DF, a plataforma de agendamento pela internet do Governo do Distrito Federal (GDF). A expectativa do Ibram é dividir as senhas presenciais com as marcações on-line.

Filas

Atualmente, o Hospital Veterinário Público entrega 50 senhas, 30 para atendimento normal e 20 para atendimento emergencial. As triagens são realizadas durante a entrega de senhas para caracterizar o estado clínico em caso de emergência do animal.

O local conta com um centro cirúrgico com capacidade para realizar até seis cirurgias por dia. De acordo com o balanço de 2020, o hospital realizou cerca de mil cirurgias e 11 mil exames de imagem.

O Hospital Veterinário abre a partir das 7h30 para realizar triagem. Os atendimentos começam às 8h e são encerrados às 17h.