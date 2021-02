Pare no Parque volta a oferecer serviço gratuito para servidores do DF

CB Correio Braziliense

O projeto tem como objetivo evitar que motoristas estacionem em local indevido - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

O serviço de transporte circular no Estacionamento 1 do Parque da Cidade volta a funcionar a partir desta terça-feira (23/2). Com início em março de 2020 e interrompido devido à pandemia, o projeto Pare no Parque volta a atender servidores e visitantes do Palácio e Anexo do Buriti.

Com o retorno de mais servidores para o trabalho presencial, a demanda por estacionamento próximo ao palácio aumentou. Para isso, o Governo do Distrito Federal (GDF) criou o projeto que incentiva os trabalhadores e visitantes da região a deixarem os carros no parque e a pegarem o ônibus circular. O serviço é oferecido gratuitamente.

Oferecido pela Secretaria de Economia e pela Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), o serviço tem como objetivo reduzir o trânsito nas vias de acesso ao Palácio do Buriti e evitar que motoristas estacionem em locais impróprios por falta de vagas, evitando acidentes e penalidades de trânsito.

Segundo a Secretaria de Economia do DF, o Estacionamento 1 do Parque da Cidade conta com iluminação, demarcação de vagas e guarita com segurança. As ações foram tomadas para garantir a segurança e comodidade dos usuários.

Serviço

O serviço funcionará das 7h50 às 19h05, de segunda a sexta-feira. São quatro opções de horário para saída do Parque da Cidade e cinco opções de horários de retorno. Dois micro-ônibus farão o trajeto circular do Parque da Cidade ao Anexo do Palácio do Buriti. Os veículos têm capacidade para até 25 passageiros sentados, com poltronas executivas e ar-condicionado.

O ponto de embarque e desembarque é próximo à lotérica da banca de revistas, que fica ao lado do palácio. A distância total é de três quilômetros e tem o tempo estimado em 10 minutos apenas.

Devido à pandemia, os protocolos de segurança serão seguidos. Para os usuários do circular, haverá medição de temperatura na entrada do ônibus, disponibilização de álcool gel, exigência do uso de máscara e higienização diária dos ônibus.

Com informações da Secretaria de Economia