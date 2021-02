Resumo do Dia: Veja quais foram as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

A quantidade de doses da vacina está acabando no DF e a nova remessa, só em março -

Vacinação - Em reunião com o governo federal, na segunda-feira (22/2), gestores da Secretaria de Saúde do DF receberam a informação de que o lote de vacinas previsto para chegar nesta terça-feira (23/2) será entregue até o início de março. Contudo, não há prazo definido nem previsão de quantidade. Por isso, a aplicação da primeira dose começa a ser reduzida no DF e as Unidades Básicas de Saúde estão sendo orientadas a não realizar mais a aplicação da primeira dose

Combate - Gestores do DF e de Goiás se reuniram nesta terça para traçar estratégias contra a covid-19.

Rede pública - Um total de 11% dos pacientes internados na rede pública do DF são de Goiás, segundo a Secretaria de Saúde do DF. Esse número pode ser ainda maior, considerando que alguns pacientes informam endereços de parentes que moram no DF.

Prioritário - A deputada Erika Kokay (PT) pediu que idosos presos sejam vacinados no DF. Ela enviou um ofício ao governo do DF e à Secretaria de Saúde pedindo que os 168 idosos que fazem parte do sistema carcerário sejam imunizados.

Nova cepa - Segundo o Ministério da Saúde, os casos da variante britânica registrados no DF seriam, na verdade, de pacientes residentes em Goiás.