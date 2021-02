CB Correio Braziliense

Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados em conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscara. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/direito-eleitoral.

Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.

Indústria cultural

A Associação Artística Mapati (Aama), em parceria com o Festival Bocadim, lança novo bloco de oficinas gratuitas do programa Profissão Arte. Estão disponíveis cursos rápidos de preparação e profissionalização para jovens que pretendem ingressar no mercado produtivo da cultura. As aulas ocorrem neste mês e atenderão, prioritariamente, pessoas com mais de 18 anos, familiares de cidadãos em privação de liberdade — do sistema prisional e/ou socioeducativo —, assim como a comunidade LGBTQIA+. Informações: bit.ly/3afX9gy.

Livro para crianças

A escritora Isa Colli traz uma novidade para seus leitores mirins: o livro Tâmaras e Quibes, em formato digital no Brasil e impresso para o restante do mundo. A obra tem como tema central a imigração, o respeito às diferenças e lições básicas dos valores dos estudos, do trabalho e do empreendedorismo. Inspirado no bairro do Brás, em São Paulo, o livro narra a história da imigração, principalmente do Oriente Médio, e convida os pequenos a passearem pela culinária dos países árabes. Para adquirir essa e outras obras da autora: www.collibooks.com.

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50, a hora, para um estudante, ou R$ 80 para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 99934-0926.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 99225-3849.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 99993-8117.

Vendas

O curso Ações eficazes em vendas, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), visa promover o aperfeiçoamento de profissionais do comércio. As aulas oferecem conteúdos sobre práticas eficazes no fluxo de venda e na negociação com clientes. Valor: R$ 86,42. Informações: bit.ly/2Z3cdZC.

Xadrez

A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas as idades, do nível inicial ao avançado. As atividades são semanais, com duração de duas horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por videoconferência. Valor: R$ 240 por mês. Local: SCLN 114, bloco B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 98304-6464 ou pelo site xadrezvalle.com.br.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 98118-6296. Falar com Rubens Bias.

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Concurso para compositores

O concurso Primeiro, a poesia promete dar visibilidade a artistas e compositores do Distrito Federal. Para participar, o interessado deve se inscrever até 1º de março, pelo link: primeiroapoesia.com.br. Em tempos de pandemia, o concurso teve de se adaptar a um novo formato. Por isso, as seletivas ocorrerão de forma virtual, com votação popular.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

A paz invadiu o meu coração

Quem passa pelo Eixo Monumental sente toda a vibração positiva que vem da Catedral Metropolitana Rainha da Paz. E não é para menos: além dos traços geniais de Oscar Niemeyer, o local teve a pedra fundamental abençoada pelo papa João Paulo II, em 1991.

Desligamentos programados de energia

GAMA

Núcleo Rural Ponte Alta Norte: Chácara Flor e Chácara Esquina, das 7h50 às 13h.

SOBRADINHO

DF-150, Km 11, Rua do Mato: chácaras 4, 12, 13, 16, 17, 17-B, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-I, 17-P, 18, 27 e 57; DF-205, Km 4 oeste, Alto Bela Vista: lotes 213, 214, 214-A, 214-B, 215, 215-A, 215-B, 216, 216-A, 216-D e 217-A, das 8h40 às 16h.

SÃO SEBASTIÃO

Vila São José: Quadra 1, Conjunto A, lotes 1 a 13; Quadra 2, Conjunto B, lotes 1-A, 2, 4; Conjunto F, Lote 3-A; Quadra 8, lotes pares 2 a 42; Quadra 9, lotes pares 2 a 36; Quadra 10, lotes ímpares 1 a 41; Quadra 11, lotes ímpares 1 a 27; Quadra 12, lotes pares 2 a 44; Quadra 13, lotes pares 2 a 22; Quadra 14, lotes ímpares 1 a 43; Quadra 15, lotes ímpares 1 a 17; Quadra 16, Conjunto A, lotes 7-A, 7-B, 8, 9, 9-A, 9-B; Conjunto B, Lote 4; Conjunto F, lotes 3, 4; Quadra 35, lotes ímpares 1 a 49; Quadra 36 (total); Quadra 37, lotes pares 2 a 30; São Francisco: Quadra 1, Conjunto A, lotes 6 a 13; Quadra 2, Conjunto B, lotes pares 4 a 18; lotes ímpares 1 a 21, das 9h às 16h30.

LAGO NORTE

SUJEIRA EM LOTE

O jornalista aposentado Vicente Limongi, de 76 anos, entrou em contato com a coluna para reclamar novamente da sujeira presente no Lote 7 da QL 13, Conjunto 4, do Lago Norte. A primeira reclamação sobre o caso foi publicada em janeiro, mas até o momento nada foi resolvido. “A sujeira do lote permanece em frente a uma casa recém-reformada. O matagal já alcançou a calçada e ultrapassou a altura da cerca de arame farpado. Qual é a atribuição da Administração do Lago Norte em casos assim? A situação não exige providências do proprietário? A quem podemos apelar?”, questionou o morador da região.

» A Administração Regional do Lago Norte informou que acionou o DF Legal, que foi até o local e notificou o responsável pelo lote. “Assim que o prazo para a solução for expirado, a Secretaria do DF Legal vai solicitar à Novacap que providencie a limpeza. Também será expedida uma cobrança ao responsável, com o valor do serviço prestado”, respondeu a administração.

ASA NORTE

PODA DE ÁRVORES

O servidor público Júlio Leite, 71 anos, informa que, há mais de um ano, solicitou à Novacap uma poda de árvores na SQN 313. “As árvores são bem maiores que os seis andares do prédio. Na última vez, fizeram vistoria, mas não informaram nada e nem marcaram data para a poda”, contou.

» A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), por meio do Departamento de Parques e Jardins, informou que a poda das árvores no local está programada para sexta-feira.

Desenvolvimento infantil

A Maternidade Brasília, em parceria com a BB Seguros, convida a pediatra e gerente médica da maternidade, Sandi Sato, e a física e arte educadora Waleska Martinelli para uma conversa sobre a importância da ciência no desenvolvimento infantil. A live ocorre hoje, às 19h, no canal do YouTube da maternidade (@maternidadebrasília) e no site www.bbsegurosprimeirospassos.com.br.



Cibersegurança

A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) promoverá webinar que explorará as dimensões da soberania digital e da cibersegurança dos países do BRICS. As perspectivas desenvolvidas pelos integrantes do BRICS e seu papel no fomento de meios alternativos para abordar o tema também estão em pauta no encontro. O evento virtual ocorrerá das 10h às 11h30, em 26 de fevereiro. Inscrições: evento.fgv.br/cybersecurity_26.