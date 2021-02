Morte de criança de 4 anos expõe problemas de mobilidade no Distrito Federal

DD Darcianne Diogo

Criança foi atropelada na DF-130, após perder o controle da bicicleta, que estava com o freio estragado - (crédito: Darciane/CB/D.A Press)

Aos 4 anos, Vitória Oliveira entrou para as estatísticas de vidas perdidas no trânsito do Distrito Federal. Atropelada na DF-130, ela foi abandonada, sem socorro, pelo condutor do veículo que a atropelou, que segue foragido da polícia. O acidente traz à tona problemas de mobilidade na capital, como falta de sinalização e espaço para pedestres e ciclistas. Na tarde desta quarta-feira (24/2), a menina será velada no Cemitério Campo da Esperança de Planaltina.

Vitória morava com uma tia e o avô em Planaltina e, frequentemente, visitava a casa dos pais no Núcleo Rural Rajadinha 2. Na quarta-feira (17/2), em mais um dia de passeio, ela, a irmã, de 7 anos, e três primas brincavam em uma chácara vizinha, que pertence a Rosa Paiva, 46, casada com o tio da criança. A dona de casa conta que as meninas se divertiam no quintal, quando Vitória pegou uma bicicleta e começou a pedalar. “A irmã dela veio buscar água e, quando voltou, percebeu que a Vitória estava longe e saiu correndo atrás”, detalhou.

A bicicleta estava com o freio estragado, a criança perdeu o controle e desceu a ladeira, percorrendo os quase 600 metros que separam a chácara da rodovia. Os pais de Vitória não estavam presentes no momento do acidente, mas chegaram logo depois. “É uma tristeza muito grande. Ela era uma menina inteligente, esperta e gostava muito de frequentar a igreja”, completou a dona de casa.

O Correio visitou a casa dos pais de Vitória. No barraco, improvisado com madeira e lona, estava o avô materno da menina, Maurício Paiva, 50. Abalado, ele afirmou estar atordoado com toda a situação. Quando a pequena sofreu o acidente, Maurício estava internado no Hospital de Planaltina e soube do ocorrido ainda no hospital. “Eu queria tanto ter ido visitá-la, ter visto ela, mas não me permitiram. Era minha menina. Fazíamos de tudo para dar do bom e do melhor para ela”, disse, emocionado.

Segundo ele, o cuidado com Vitória era redobrado quando ela ia para a casa dos pais, no Núcleo Rural. “Ela sempre foi uma menina muito agitada e, às vezes, afoita. Ela estava alegre e entusiasmada por ter aprendido a andar de bicicleta. Sempre tivemos o maior cuidado e falávamos para ela brincar apenas no quintal.”

O velório de Vitória começará às 13h30, na Capela 3. O sepultamento está marcado para as 16h. No sábado (27/2), a pequena ganhará uma homenagem: uma bicicleta branca será colocada no local do atropelamento.

Insegurança

Com a ausência de quebra-molas e pardais, quem precisa se deslocar a pé ou de bicicleta na rodovia acaba tendo que disputar o espaço com carretas, carros, motos e caminhões, arriscando a própria vida. Apesar da queda do número de acidentes fatais envolvendo crianças no DF (leia Vidas em risco), especialistas advertem que as vias que ficam perto de áreas rurais têm pouco tratamento preventivo.

Adriana Modesto, doutora em transportes pela Universidade de Brasília (UnB), explica que, via de regra, os segmentos sociais mais vulneráveis em acidentes de trânsito são os pedestres, ciclistas e usuários de transporte público. “Há uma questão a ser levada em consideração, que é a comunidade que mora ao lado da rodovia. Esse nível de conscientização pode ser ofertado como autoproteção para aquele contexto local. Por exemplo, a pessoa que mora no Plano Piloto talvez não tenha tanta necessidade. E, por ser ciclista de áreas como essa, é importante que seja reiterado que todos têm direito ao espaço da via. A sensação é de que as vias fossem dos carros e nos fizessem um favor enquanto pedestres e ciclistas, que nos deixem compartilhar aquele espaço”, frisou.

O engenheiro civil Pastor Willy Gonzales Taco, professor da UnB, afirma que as rodovias próximas às áreas rurais dispõem de pouco tratamento preventivo em comparação às áreas urbanas. No geral, segundo ele, quebra-molas e pardais auxiliam na diminuição da velocidade, mas há outros elementos de sinalização que são pouco utilizados. “O primeiro passo é chamar a população das áreas envolvidas para orientá-las em relação aos riscos. Segundo, identificar os conflitos junto aos entes responsáveis”, pontuou.

O especialista frisa, ainda, a necessidade das autoridades desenvolverem um projeto de adequação e tratamento e, se for o caso, instalar redutores de velocidade.

Vidas em risco

Acidentes fatais envolvendo crianças no DF (até 9 anos)

2018: 3

2019: 5

2020: 2

Acidentes fatais envolvendo crianças e adolescentes DF (de 10 a 17 anos)

2018: 14

2019: 3

2020: 4