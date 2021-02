Aprovado projeto de lei para criação de novo parque urbano na Octogonal

JM Jéssica Moura

O parque foi um pedido dos moradores, que fizeram abaixo-assinado com 8 mil assinaturas - (crédito: Rodrigo Nunes/Esp.CB/D.A. Press)

A região administrativa da Octogonal vai receber a instalação de um parque urbano. A medida foi aprovada nessa terça-feira (24/2) pelo plenário da Câmara Legislativa (CLDF) e faz parte de um projeto de lei do deputado Reginaldo Sardinha (Avante). Agora, para ser concretizada, a proposta precisa ser sancionada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

Pelo texto, o parque será construído no Lote 04 da Entrequadra 03/08 da Octogonal. Outras áreas verdes vizinhas à área devem ser incorporadas ao parque no futuro, ampliando a poligonal. A proposta já tramitava na casa desde junho do ano passado e atende a uma demanda da população do Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal, que chegaram a organizar um abaixo-assinado que reuniu 8 mil assinaturas.

"Os custos de implementação das áreas verdes, revelam os estudos recentes, são compensados pelos benefícios econômicos, sociais e ambientais gerados", escreveu o autor do projeto. Segundo o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), administrado pelo órgão, são 52 parques ecológicos no Distrito Federal.