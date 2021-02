Polícia apreende 30 Kg de anestésico que potencializa a cocaína

CB Correio Braziliense

Segundo a PCDF, essa é a maior operação do tipo já realizada no DF - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), interceptou uma grande quantidade de tetracaína. Durante a ação, que ocorreu nesta terça-feira (23/2), um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram 15 kg de entorpecentes.

Considerada um poderoso anestésico utilizado na mistura da cocaína para potencializar o efeito psicotrópico e o volume da droga, a apreensão da tetracaína resultou na maior já realizada no DF, segundo a PCDF. Ao todo, foram confiscados 30 kg da mesma substância.

O aprisionamento foi resultado de uma investigação que teve início após informações transmitidas pelo Departamento de Segurança dos Correios. De acordo com a polícia civil, laboratórios de refino de cocaína vêm utilizando o anestésico na mistura em razão do aumento considerável do poder de adição, ou seja, estimula uma maior dependência química.

Com isso, o usuário é induzido a consumir cada vez mais o entorpecente. O autor se encontra à disposição da Justiça, podendo ser condenado à pena de reclusão de 15 anos.