Adeus e homenagem à Vitória

DD Darcianne Diogo

(crédito: Darciane/CB/D.A Press)

Lágrimas, revolta e tristeza marcaram o adeus à pequena Vitória Oliveira, de 4 anos, morta após ser atropelada por uma caminhonete Hilux prata — o motorista fugiu sem prestar socorro — enquanto andava de bicicleta no Núcleo Rural Rajadinha 2, em Planaltina. Na tarde de ontem, familiares, amigos e ciclistas da região reuniram-se para participar do velório da criança, que ocorreu na Capela 3 do Cemitério Campo da Esperança de Planaltina.

Abalada, a mãe da menina, Samantha Oliveira, 29, que está grávida de seis meses, precisou ser retirada da capela pelos familiares. Do lado de fora, a dona de casa e o esposo, Lucas Nascimento, 29, não continham as lágrimas e eram consolados pelos parentes. O velório começou às 13h30 e o sepultamento ocorreu às 15h30. Na área externa, mais de 20 ciclistas se concentraram em frente à capela para homenagear a menina. Nas bicicletas, os esportistas prenderam balões rosas.

“Estou sob efeito de calmante. Às vezes, me bate o desespero. Tem horas que me dá um surto e eu me desespero. Ainda não consigo acreditar nessa tragédia”, disse, emocionada, a mãe de Vitória. Ontem, o Correio noticiou sobre os perigos que moradores da área rural enfrentam por residirem próximo à DF-130, local onde Vitória sofreu o acidente. Com a falta de quebra-molas e radares, Samantha pede por mais segurança no trânsito da região. “Queremos, pelo menos, uma câmera de segurança ali perto. É um trecho extenso e não tem uma câmera. Se tivesse equipamento como esse, talvez eu não enterrasse minha filha hoje (ontem)”, disse.

Querida por todos

Vitória morava com a tia Clemilda Alves, 46, e com o avô no Setor Sul de Planaltina, e, frequentemente, visitava a mãe, no Núcleo Rural Rajadinha 2. Em mais um dia de passeio, na quarta-feira passada, a menina, na companhia da irmã, de 7 anos, e de três primas, brincavam de bicicleta. A criança teria se desequilibrado na bicicleta, perdido o freio e descido ladeira abaixo, que dá acesso à rodovia.

A tia relembra, com carinho, dos momentos que passou ao lado de Vitória. “Ela fazia a alegria da minha casa. Morava só adultos, então ela chegou para fazer todo mundo feliz. Contagiava a todos e fazia a festa. O que ela tinha de pequena, tinha de sabedoria. Gostava de aprender e era esperta para tudo”, contou.

Moradores da comunidade estão sentidos quanto à perda da menina. A dona de casa Maria Messias, 60, lembra de quando Vitória brincava próximo à casa dela. “Sempre estava alegre e animada. Quando soubemos do acidente, nós, da comunidade, fizemos uma corrente de oração em prol da recuperação dela. Eu perdi um filho e sei o quanto uma mãe sofre ao ver o filho em um caixão”, lamentou.

Investigação

Investigadores da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) ainda colhem elementos para identificar o motorista responsável por atropelar Vitória. Até o momento, sabe-se que o veículo envolvido é uma Hilux prata. A mãe da menina contou que uma caminhonete da mesma marca havia sido apreendida em Minas Gerais, mas os exames periciais não apresentaram resultados conclusivos.

Segundo o delegado à frente das investigações, Ricardo Viana, foi solicitado apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), do Departamento de Trânsito (Detran), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para auxiliar nas buscas. Apenas uma imagem do veículo suspeito foi registrada por uma câmera de um condomínio próximo ao local do acidente. Contudo, na foto não é possível identificar a placa.