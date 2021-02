GDF pagará R$ 7,3 milhões referentes a plantões de servidores da Saúde

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki)

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai pagar mais de R$ 7,3 milhões a servidores que prestaram serviço de trabalho por período definido (TPD) em dezembro. O valor total, anunciado nesta quarta-feira (24/2), é de R$ 7,3 milhões.

O pagamento cairá na conta de 4.575 servidores e, segundo a Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep), da Secretaria de Saúde (SES-DF), ficou disponível dentro do prazo previsto em legislação — até 60 dias após o mês dos plantões extras.

O TPD é um recurso para suprir eventuais deficits de servidores e garantir a continuidade dos atendimentos. Profissionais do quadro da SES-DF disponibilizam-se para fazer escalas em dias ou horários fora do plantão regular, seja na substituição de outro servidor ou para reforçar equipes em caso de necessidade.

A pasta informou que, no início da gestão atual do Governo do Distrito Federal (GDF), havia atraso no depósito dos valores de horas extras cumpridas até junho de 2018 e transformadas em TPD após essa fase.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)