Suspeito de matar sargento da reserva em Brazlândia é preso

CB Correio Braziliense

A Polícia Militar prendeu, na noite de quarta-feira (24/2), o suspeito de matar o sargento da reserva João Batista da Conceição Melo, 57 anos, em Brazlândia. O crime aconteceu em 23 de dezembro de 2020 e, desde então, o homem estava foragido.

De acordo com a PM, a equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 36) recebeu uma informação anônima sobre o paradeiro do foragido da justiça que cometeu o crime contra o policial.

No local informado e com apoio de policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Comissão de Missões Especiais (CME) e de policiais da inteligência, a PM conseguiu prender o homem em uma invasão na Colônia Agrícola 26 de Setembro.

O suspeito estava foragido desde o Saidão de Natal e foi encaminhado à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) para cumprimento de pena. No momento da prisão, ele estava acompanhado de outro homem, mas, como não tinha nenhum envolvimento com o crime, ele foi liberado.

O crime

O sargento João Batista da Conceição Melo foi baleado após ser rendido por dois assaltantes, no Setor de Oficinas de Brazlândia, na noite de 23 de dezembro de 2021. Não há informações sobre se a vítima reagiu à ação criminosa.

Os suspeitos conseguiram fugir depois de atirarem no militar. Eles teriam deixado o local levando R$ 10 mil e duas armas de fogo, pertencentes ao sargento João Batista. De acordo com investigações da Polícia Civil, os envolvidos tinham informações privilegiadas sobre o horário de chegada do sargento em casa.