Prefeitos do Entorno pedem união ao GDF no combate à pandemia

SS Samara Schwingel

Reunião no Palácio do Buriti reúne gestores do Entorno para um esforço conjunto de combate à covid-19 - (crédito: CB/ DA Press/ Minervino Junior)

Por volta das 15h desta quinta-feira (25/2), os prefeitos de cidades do Entorno do Distrito Federal começaram a chegar para a reunião com o Governo do DF, no Palácio do Buriti. O convite para a reunião partiu do Secretário de Saúde Osnei Okumoto para todos os prefeitos dos 33 municípios.

A proposta de alguns gestores do Entorno é que o DF adote um lockdown unificado para conter o avanço do novo coronavírus. Porém, ainda nesta semana, o governador Ibaneis Rocha (MDB) descartou essa possibilidade.

Sendo assim, a conversa deve tomar um rumo diferente. “A ideia continua sendo uma ação unificada”, disse Pabio Mossoro (MDB), prefeito de Valparaíso de Goiás, ao chegar para a reunião.

“Viemos para tentar acalmar os nervos e trabalhar em conjunto. Não podemos ficar nesse fogo cruzado, disse Mossoro sobre os recentes desentendimentos entre Ibaneis e o governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM).

Antes de entrar, o prefeito de Santo Antônio do Descoberto também afirmou que gostaria de estabelecer medidas de combate unificadas. “A união e consenso é sempre a melhor saída”, disse o Aleandro Saldado (DEM).

A reunião também deve contar com a presença do governador Ibaneis Rocha e de Okumoto.